Τράπεζες:-Η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-φαίρνει-ραγδαίες-αλλαγές

Η πέμπτη βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ και αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του συνόλου των επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στις εργασίες τους φέρνει αλλαγές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από την παραγωγή μέχρι τις υπηρεσίες. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται στο κέντρο της οικονομίας, λειτουργώντας ως η «καρδιά» της, καθώς μέσω αυτού διακινούνται κεφάλαια και υποστηρίζονται επενδύσεις, άρα και στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι τράπεζες, κατ’ αυτόν τον τρόπο, καλούνται να πρωτοστατήσουν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Πρόσφατη μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας Accenture αναφέρει ότι μέσα στην επόμενη τριετία η χρήση παραγωγικής ΤΝ θα αυξήσει την παραγωγικότητα των τραπεζών κατά 22%-30%, βοηθώντας τις να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα έσοδά τους θα αυξηθούν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, χάρη στη βελτίωση των υπηρεσιών και την προσέλκυση νέων πελατών, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους θα αυξηθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, καθιστώντας τις τράπεζες πιο κερδοφόρες και ελκυστικές για τους επενδυτές. Eρευνα της PwC σε διευθύνοντες συμβούλους τραπεζών έδειξε ότι το 63% αυτών αναμένει αύξηση των εσόδων από τη χρήση της ΤΝ, με πιθανή αύξηση της κερδοφορίας, ενώ το 68% εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι θα γίνουν πιο παραγωγικοί, καθώς θα μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες και δημιουργικές εργασίες. Aλλη ανάλυση της PwC υπολογίζει ότι η συνολική δαπάνη των τραπεζών (παγκοσμίως) που κατευθύνεται στην παραγωγική ΤΝ θα αυξηθεί από 5,6 δισ. δολάρια το 2024 σε 85,7 δισ. δολάρια έως το 2030, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι τράπεζες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες προσαρμόζονται σταδιακά στις ανάγκες των καιρών και επενδύουν σημαντικά ποσά στην ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ στις εργασίες τους. Ειδικότερα και με κατάταξη βάσει του μεριδίου χορηγήσεων το πρώτο εξάμηνο, οι επενδύσεις και οι προγραμματισμένες κινήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό ξεπερνούν συνολικά τo 1,2 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές δεν γίνονται ταυτόχρονα από όλες τις τράπεζες, οπότε υπάρχει ετερoχρονισμός στα μεγέθη και στην ωρίμανση της τεχνολογικής τους ανάπτυξης. Και καθώς οι προϋπολογισμοί και τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν λόγω της ΤΝ, τα μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Ωστόσο, το 2027 θεωρείται από τις τράπεζες έτος-ορόσημο, καθώς αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει σημαντικό μέρος των επενδύσεών τους και να έχουν δει τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, η Alpha Bank έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, ενώ η Eurobank έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της την τελευταία τριετία.

Alpha Bank

Η Alpha Bank έχει θεσπίσει συνεργασίες με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Microsoft, η IBM, η Accenture και η Moveo.AI. Με την τελευταία έχει δημιουργήσει το νέο chatbot της, που διεκπεραιώνει περισσότερες από 11.000 συνομιλίες την εβδομάδα παρέχοντας προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Επιπλέον, έχει ενσωματώσει τουλάχιστον 55 μοντέλα ΤΝ για την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση ρίσκου και την αυτοματοποίηση εμπορικών εκστρατειών. Επιπλέον, εκπαιδεύει το προσωπικό της στα εργαλεία ΤΝ με περισσότερες από 5.000 ώρες κατάρτισης, ενώ περισσότεροι από 300 εργαζόμενοί της χρησιμοποιούν το Copilot της Microsoft στην καθημερινότητά τους και δηλώνουν ότι η χρήση του έχει μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης εργασιών κατά 25%. Μέχρι το τέλος του έτους έχει θέσει στόχο 1.000 εργαζόμενοί της να χρησιμοποιούν το Copilot. Τέλος, «τρέχει» τον ετήσιο διαγωνισμό FinQuest, στη φετινή έκδοση του οποίου θα κατατεθούν προτάσεις για λύσεις ΤΝ που μπορούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές λειτουργίες της Alpha Bank.

Eurobank

H Eurobank έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της την τελευταία τριετία. Μέρος αυτών των πόρων έχει κατευθυνθεί στην ΤΝ, με την τράπεζα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία κυρίως σε εσωτερικές διαδικασίες για την ώρα. Ενσωματώνει την παραγωγική ΤΝ στη λήψη αποφάσεων, ενώ επεξεργάζεται αλλαγές στην εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο, ώστε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της. Παράλληλα, επενδύει στην έρευνα γύρω από τη χρήση της ΤΝ στην τραπεζική, με στρατηγικές συνεργασίες με τη Microsoft, τη Mintus, την Plum και το ερευνητικό κέντρο «Αρχιμήδης». Εξάλλου, έχει φτιάξει ένα «ψηφιακό εργοστάσιο» (digital factory) για τον Ομιλο Eurobank στη Νέα Ιωνία, ενώ αντίστοιχες δομές είναι «στα σκαριά» σε Ινδία και Κύπρο. Τέλος, έχει θεσπίσει τη Συντονιστική Μονάδα GenAI, η οποία επιλέγει ποιες λύσεις ανάπτυξης εργαλείων προχωρούν στην παραγωγή. Μέχρι στιγμής στη γραμμή παραγωγής είναι ένα τέτοιο έργο, έξι είναι σε πιλοτική λειτουργία και περισσότερα από 10 είναι υπό επεξεργασία.

Πειραιώς

Η Πειραιώς έχει δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση της ΤΝ στις εργασίες της και έχει προγραμματίσει επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ εντός της τριετίας 2025-2027 για αυτόν τον σκοπό. Για το 2025 το ποσό υπολογίζεται σε 30-40 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής διαθέτει τρία εργαλεία παραγωγικής ΤΝ, ενώ θέλει να χρησιμοποιεί τέτοιες λύσεις για 85 διαφορετικές λειτουργίες έως το 2027. Εσωτερικά, 300 εργαζόμενοι της τράπεζας χρησιμοποιούν το εργαλείο Copilot της Microsoft (ψηφιακός βοηθός). Στην επαφή με τους πελάτες, χρησιμοποιεί την ΤΝ στο chatbot που βρίσκεται στη σελίδα του e-banking της, με το 70% των χρηστών να δηλώνει ευχαριστημένο με το νέο εργαλείο και τη χρήση του να αυξάνεται κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο chatbot. Επιπλέον, χρησιμοποιεί ΤΝ για την ανάλυση δεδομένων σχετικά με την ικανοποίηση από τις ψηφιακές υπηρεσίες της, αλλά και την εφαρμογή Brainy, η οποία λειτουργεί σαν σύμβουλος για πελάτες που χρησιμοποιούν τις επενδυτικές υπηρεσίες της τράπεζας, έχοντας τοποθετήσει τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Το Βrainy έχει ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό με εξειδίκευση στις επενδύσεις, ο οποίος είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.

Εθνική

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) βρίσκεται στην τελική ευθεία του τεχνολογικού μετασχηματισμού της, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025, με το κόστος του να ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Η προσοχή της τράπεζας έχει πέσει περισσότερο σε αυτή την τεχνολογική επένδυση, με προμετωπίδα το κεντρικό τραπεζικό σύστημα (core banking system, CBS), με την ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, η ΕΤΕ έχει κάνει κινήσεις και σε αυτό το «μέτωπο». Στην ιστοσελίδα της έχει ένα εξελιγμένο chatbot παραγωγικής ΤΝ που ακούει στο όνομα «Σοφία», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και εν δυνάμει πελατών της τράπεζας. Παράλληλα, επεξεργάζεται περισσότερες λύσεις παραγωγικής ΤΝ στο σύνολο των λειτουργιών της, ενώ έχει δημιουργήσει και συγκεκριμένη διοικητική δομή για εφαρμογή της στρατηγικής της στην ΤΝ. Τέλος, συμμετέχει, μέσω του NBG Business Seeds, στο Azure OpenAI Startup Accelerator, που πλαισιώνει επιχειρήσεις που εργάζονται στην εφαρμογή λύσεων παραγωγικής ΤΝ.