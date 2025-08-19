ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 1,85 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 40.827 εκατ. ευρώ, από 37.523 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Πλεόνασμα 1,85 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, έναντι πλεονάσματος 338 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 36.645 εκατ. ευρώ, από 34.256 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.