Χατζηβασιλείου:-Η-ειρήνευση-στην-Ουκρανία-προϋποθέτει-ισχυρές-και-δεσμευτικές-εγγυήσεις-ασφαλείας

«Η ειρήνευση μπορεί να έρθει και να διαφυλαχθεί μόνο μέσω πραγματικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για ευρωπαϊκές εγγυήσεις αλλά και για αμερικανικές», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην κάμερα του OPEN.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η συζήτηση για το ουκρανικό ζήτημα έχει εισέλθει σε νέα φάση. Όπως είπε, «δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι το ζήτημα της εκεχειρίας ως ελάχιστη προϋπόθεση» για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ενώ τόνισε ότι «μπαίνουν επισήμως στη συζήτηση οι εγγυήσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πιθανή συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν που θα μπορούσε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεννόησης για την επόμενη μέρα.

Σχετικά με τη ρωσική στάση, ανέφερε ότι απαιτείται «συγκεκριμένος και σαφής βαθμός δέσμευσης του Κρεμλίνου» στην ειρηνευτική διαδικασία. «Είναι μία δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμερικανικής εμπλοκής.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμπλοκής διεθνών δυνάμεων, εξήγησε ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, που θα μπορούσαν θεωρητικά να περιλαμβάνουν στρατιωτική παρουσία, ακόμη και εναέριες επιτηρήσεις.

Επεσήμανε, επίσης, ότι «μόνο η Ουκρανία είναι αρμόδια να καθορίσει τα ζητήματα κυριαρχίας της» και απέρριψε κάθε ιδέα εξωτερικών παρεμβάσεων ή υποδείξεων αναφορικά με την εδαφική της ακεραιότητα.

«Εμείς ως Ευρωπαίοι – και είμαστε σαφείς – πρέπει να υποστηρίζουμε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία κάθε κράτους», δήλωσε και τόνισε πως η Ουκρανία είναι μία κυρίαρχη χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου, με δικαίωμα να σχεδιάζει το μέλλον της.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, χαρακτήρισε «σημαντική» τη στροφή της ΕΕ προς τη στρατηγική αυτονομία και την αμυντική της ενίσχυση. «Η Ευρώπη αποφάσισε να επενδύσει στη δική της άμυνα.

Και δεν το κάνουμε αυτό για να κινηθούμε εναντίον τρίτων χωρών, αλλά για να υπερασπιστούμε τις αρχές και τις αξίες μας. Διαφορετικά η Ευρώπη θα κινδύνευε να παραμένει απλός θεατής», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε εγκαίρως επισημάνει την ανάγκη επένδυσης στον ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίονα.

Σε ερώτηση για τη στάση της Ελλάδας στο ουκρανικό, ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε: «Η Ελλάδα πολύ σωστά από την πρώτη στιγμή έλαβε θέση με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί μία χώρα όπως η δική μας, η οποία έχει απειλή πολέμου από τρίτη δύναμη, να ακολουθεί πολιτική με δύο μέτρα και δύο σταθμά έναντι μιας απρόκλητης εισβολής».

Εξήγησε ότι η διαφωνία της Ελλάδας δεν είναι με τον ρωσικό λαό αλλά με την πολιτική του Κρεμλίνου. «Διαφωνούμε ξεκάθαρα με τις επιλογές του Κρεμλίνου και τον αναθεωρητισμό, ενώ σημείωσε πως οι δεσμοί των λαών, των Ελλήνων και των Ρώσων, είναι ιστορικοί».