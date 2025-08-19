Τόνισε ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα αντισταθμίσουν το δημοσιονομικό «χτύπημα» από το φορολογικό νομοσχέδιό του Ντόναλντ Τραμπ που περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές και περικοπές δαπανών.

Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «AA+» για την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, η S&P Global, τονίζοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα αντισταθμίσουν το δημοσιονομικό «χτύπημα» από το φορολογικό νομοσχέδιό του Ντόναλντ Τραμπ που περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές και περικοπές δαπανών.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον Ιούλιο το τεράστιο πακέτο, γνωστό και ως «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο», το οποίο περιλαμβάνει νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και καθιστά μόνιμες τις φορολογικές περικοπές που επέβαλε ο Τραμπ το 2017.

«Εν μέσω της αύξησης των δασμολογικών συντελεστών, αναμένουμε τα σημαντικά έσοδα να αντισταθμίσουν τα ασθενέστερα δημοσιονομικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την πρόσφατη φορολογική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει τόσο μειώσεις όσο και αυξήσεις φόρων και δαπανών», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης.

Οι τελωνειακές εισπράξεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 21 δισ. δολάρια τον Ιούλιο από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 20% το ίδιο διάστημα στα 291 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, η S&P διατήρησε σταθερές τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας κάτι το οποίο αντανακλά την πεποίθηση ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές στα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, αναμένει ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ τα επόμενα 3 χρόνια ωστόσο το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα ανέλθει στο 6% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2025-2028, από 7,5% το 2024 και από 9,8% κατά μέσο όρο την περίοδο 2020-2023.

Σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων, η S&P εκτιμά ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ που τόσο έχει κατακρίνει ο Τραμπ για την καθυστέρηση στην χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής «θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αποκλιμάκωσης του εγχώριου πληθωρισμού και της αντιμετώπισης των ευπαθειών των χρηματοπιστωτικών αγορών».