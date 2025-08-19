Attica Bank: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου – Η ατζέντα των θεμάτων

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19 ης Αυγούστου 2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9 η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρίας επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσεως 2024 και κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

8. Προσθήκη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του εύρους που ορίζει το Καταστατικό της Εταιρίας.

9. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

10. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 9 ης Σεπτεμβρίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρίας επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.