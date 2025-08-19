bloomberg:-Η-bc-partners-λανσάρει-νέο-fund-2-δισ.-δολαρίων

Περισσότερο από το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο νέο ταμείο, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους, όπως ανέφερε η BC Partners Credit.

Νέο fund που θα διαδεχθεί το Great Lakes II αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, στοχεύοντας σε επενδύσεις στην αγορά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης δρομολογεί η BC Partners, σύμφωνα με το -.

Το νέο fund, Great Lakes III, αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε assets και θα έχει τριετή επενδυτικό ορίζοντα κατά τον οποίο οι τρέχοντες traders θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να μετακυλήσουν τα κεφάλαιά τους στο ταμείο.

Η Great Lakes είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες που χορηγούν first-lien δάνεια στην αγορά της mid cap σε μια περίοδο που η ιδιωτική πίστωση έχει «εκτοξευθεί» σε βιομηχανία αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων.

Η κοινοπραξία με την BC Partners Credit, τον πιστωτικό βραχίονα ύψους 8,7 δισ. δολαρίων της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων BC Partners, ξεκίνησε το 2018.

«Το κάνουμε αυτό εδώ και επτά χρόνια και είχαμε μεγάλη επιτυχία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τεντ Γκόλντθροπ, επικεφαλής του τμήματος πιστώσεων της BC Partners. «Ήταν μια τεράστια επιτυχία, και είναι διαφορετικό από πολλές κοινοπραξίες επειδή επενδύουν ακριβώς δίπλα μας. Είναι πολύ μοναδικό» πρόσθεσε.

Η BC Partners έχει επίσης δικαίωμα πρώτης επιλογής σε ευκαιρίες δανεισμού που είναι δομημένες ως unitranches (υβριδική χρηματοδότηση που συνδυάζει χρέος senior και junior εξασφάλισης) γεγονός που διασφαλίζει σταθερή ροή συμφωνιών, στις οποίες συμμετέχει και η Great Lakes.