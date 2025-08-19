S&P: Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση των ΗΠΑ – Οι δασμοί βοηθούν την οικονομία

Οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Donald Trump έχουν ταρακουνήσει τις αγορές, έχουν αναστατώσει τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και έχουν προκαλέσει κριτική από κορυφαίους οικονομολόγους. Υπάρχει όμως και ένα θετικό: Σύμφωνα με την S&P Global Ratings, θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τα δημόσια οικονομικά τους υγιή.

Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ στο AA+, εν μέρει επειδή πιστεύει ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μειώσουν το δημοσιονομικό πλήγμα του μεγάλου νομοσχεδίου για τους φόρους και τις δαπάνες. Παράλληλα, διατήρησε σταθερές τις προοπτικές για την αξιολόγηση.

O Trump έχει επιχειρήσει να αντικρούσει τις εκτιμήσεις οικονομολόγων ότι οι δασμοί θα βλάψουν την αμερικανική οικονομία. Οι αναλυτές της S&P δεν διαφωνούν με αυτή την άποψη, όμως παραδέχονται ότι οι δασμοί θα βοηθήσουν να αμβλυνθεί το πλήγμα από το τολμηρό πρόγραμμα φορολογικών περικοπών και δαπανών του Αμερικανού προέδρου.

«Εν μέσω της αύξησης των πραγματικών δασμολογικών συντελεστών, αναμένουμε ότι τα σημαντικά δασμολογικά έσοδα θα αντισταθμίσουν γενικά τα ασθενέστερα δημοσιονομικά αποτελέσματα που διαφορετικά θα μπορούσαν να συσχετιστούν με την πρόσφατη δημοσιονομική νομοθεσία, η οποία περιέχει τόσο περικοπές όσο και αυξήσεις σε φόρους και δαπάνες», σημείωσαν οι αναλυτές του οίκου.

Η άποψη της S&P έχει μεγάλη σημασία για τους επενδυτές στη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο, ειδικά καθώς έρχεται σε μία περίοδο μεγάλης συζήτησης σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ και τη βιωσιμότητα του χρέους.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ξεπέρασαν το 5% τον Μάιο, καθώς οι φόβοι για τους δασμούς και το ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων φορολογικό νομοσχέδιο του Trump αναστάτωσαν τις αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα των ΗΠΑ από δασμούς έφτασαν σε νέο μηνιαίο ρεκόρ τον Ιούλιο, στα 28 δισ. δολάρια. Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent εκτιμά ότι τα έσοδα από τους δασμούς για ολόκληρο το 2025 θα μπορούσαν να «υπερβούν κατά πολύ το 1% του ΑΕΠ», αναθεωρώντας την προηγούμενη εκτίμησή του για 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το διακομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα προσθέσει 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο έλλειμμα τα επόμενα 10 χρόνια.