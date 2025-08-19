Trump: Η Αμερική θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας!

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εκεί, αν και η έκταση οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν αμέσως σαφής. Ο Τραμπ έδωσε την υπόσχεση κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικής συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο, όπου φιλοξένησε τον Ζελένσκι και μια ομάδα Ευρωπαίων συμμάχων μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, θα υπάρξει πολλή βοήθεια», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα εμπλακούν ευρωπαϊκές χώρες. «Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας επειδή βρίσκονται εκεί, αλλά θα τους βοηθήσουμε».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την υπόσχεση ως «μεγάλο βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις θα «τυποποιηθούν σε χαρτί εντός της επόμενης εβδομάδας έως 10 ημερών» και λέγοντας ότι η Ουκρανία προσφέρθηκε να αγοράσει περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά όπλα.

Ο τόνος τη Δευτέρα ήταν πολύ πιο θερμός από μια καταστροφική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο που είδε τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο JD Vance να επικρίνουν δημόσια τον Ουκρανό ηγέτη τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, μια συμφωνία ειρήνης φαινόταν ακόμα μακριά από το να είναι επικείμενη.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας ειρήνης, προσθέτοντας επιπλοκές στην προσφορά του Τραμπ.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι είπαν ότι ελπίζουν ότι η συνάντηση της Δευτέρας θα οδηγήσει τελικά σε τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, οι δυνάμεις του οποίου προχωρούν αργά προς τα εμπρός στην ανατολική Ουκρανία. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον Ρώσο ηγέτη και άρχισε να κανονίζει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των τριών προέδρων. Ο Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν πρότεινε αυτή τη σειρά, σύμφωνα με πηγή στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία.

Ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει δημόσια τη συμφωνία του, ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είπε ότι η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία. Οι δυο τους θα συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι τελευταίες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έγιναν στην Τουρκία τον Ιούνιο. Ο Πούτιν απέρριψε τη δημόσια πρόσκληση του Ζελένσκι να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο εκεί και έστειλε μια χαμηλού επιπέδου αντιπροσωπεία αντ’ αυτού.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είπε σε ηχητικά σχόλια στο Telegram τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συζήτησαν «τη δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων από τις ουκρανικές και ρωσικές πλευρές … που συμμετέχουν στις αναφερόμενες άμεσες διαπραγματεύσεις».

Εν τω μεταξύ, Ευρωπαίοι ηγέτες – οι οποίοι έσπευσαν στην Ουάσιγκτον για να στηρίξουν τον Ζελένσκι – κάλεσαν τον Τραμπ να επιμείνει ώστε ο Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον 3,5 ετών πόλεμο πριν προχωρήσουν οποιεσδήποτε συνομιλίες. Ο Τραμπ προηγουμένως υποστήριξε αυτή την πρόταση, αλλά άλλαξε πορεία μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν την Παρασκευή, υιοθετώντας αντ’ αυτού τη θέση της Μόσχας ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης πρέπει να είναι ολοκληρωμένη.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι του αρέσει η ιδέα της κατάπαυσης του πυρός, αλλά οι δύο πλευρές μπορούν να εργαστούν σε μια συμφωνία ειρήνης ενώ συνεχίζονται οι μάχες. «Θα ήθελα να σταματήσουν, θα ήθελα να σταματήσουν», είπε. «Αλλά στρατηγικά αυτό μπορεί να είναι μειονέκτημα για τη μία πλευρά ή την άλλη».

Ο Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν υποστήριξη για κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία. Ο Μακρόν είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει τελικά να συμπεριληφθούν σε οποιεσδήποτε συνομιλίες ειρήνης.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μίλησαν ιδιωτικά πριν ενταχθούν στην ομάδα Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών της Βρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για περισσότερες από δύο ώρες πολυμερών συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι διαχειρίστηκε τη συνάντηση της Δευτέρας πιο επιτυχώς από τη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, η οποία τελείωσε απότομα όταν ο Τραμπ και ο Βανς τον επέκριναν δημόσια επειδή δεν ήταν αρκετά ευγνώμων. Στα εναρκτήρια σχόλιά του στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι επανέλαβε τις ευχαριστίες του τουλάχιστον οκτώ φορές.

Ο Ζελένσκι είχε επίσης ενισχύσεις αυτή τη φορά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ταξίδεψαν στην Ουάσιγκτον για να δείξουν αλληλεγγύη στο Κίεβο και να πιέσουν για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα σε οποιαδήποτε μεταπολεμική διευθέτηση.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Ζελένσκι κατά την άφιξή του έξω από τον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας θαυμασμό για το μαύρο κοστούμι του, μια απόκλιση από τα τυπικά στρατιωτικά ρούχα του Ουκρανού ηγέτη, τα οποία, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ενοχλούσαν τον Τραμπ τον Φεβρουάριο. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποιο είναι το μήνυμά του προς τον λαό της Ουκρανίας, είπε: «Τους αγαπάμε». Ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε και ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στην πλάτη του Ζελένσκι σε ένδειξη στοργής πριν οι δύο άνδρες μπουν μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ πιέζει για γρήγορο τερματισμό του πιο θανατηφόρου πολέμου της Ευρώπης εδώ και 80 χρόνια, και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι μπορεί να επιδιώξει να επιβάλει μια συμφωνία με τους όρους της Ρωσίας μετά την Παρασκευή, όταν ξεδίπλωσε το κόκκινο χαλί – κυριολεκτικά – για τον Πούτιν, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Πούτιν αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Η Ρωσία λέει ότι εμπλέκεται σε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».