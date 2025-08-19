ubs:-Αναθεωρεί-τις-εκτιμήσεις-για-τον-ρυθμό-ανάπτυξης-στην-Ελλάδα

«Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος και 2,4% το 2026 (από 2,6% και 2,3% αντίστοιχα προηγουμένως) και δίνει «buy» για τις ελληνικές τράπεζες. Δασμοί, φυσικές καταστροφές και απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι τρεις προκλήσεις.

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προχώρησε η UBS. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της UBS αναμένουν για την Ελλάδα ανάπτυξη με ρυθμό 2,3% φέτος (έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2,6%) και 2,4% το 2026 (από 2,3% προηγουμένως), προσδιορίζοντας ως κινητήριους μοχλούς το καταναλωτικό περιβάλλον, τις επενδύσεις και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, και τον τουρισμό.

Όπως εξηγεί ο οίκος, η υποβάθμιση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2025 οφείλεται στο χαμηλότερο carry-over μετά τη μηδενική ανάπτυξη του α’ τριμήνου και στην επίπτωση των υψηλότερων αμερικανικών δασμών.

Ο οίκος σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα «συνέχισε την εντυπωσιακή δημοσιονομική της επίδοση το 2024, με το πρωτογενές πλεόνασμα να εκτινάσσεται στο 4,8% του ΑΕΠ» και ότι «η υπεραπόδοση αυτή προήλθε από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και επέτρεψε μείωση του δημόσιου χρέους κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 154% του ΑΕΠ το 2024». Εκτιμά δε, ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει περιθώριο να μειωθεί περαιτέρω στο 145% φέτος. Ωστόσο, μετά τη θεματική φορολογική συμμόρφωση που έχει επιτευχθεί, «δεν μπορούν να αναμένονται ανάλογα οφέλη στα φορολογικά έσοδα τα επόμενα χρόνια».

Για τον πληθωρισμό, η UBS εκτιμά ότι θα παραμείνει κοντά στο 3% για το υπόλοιπο του 2025, οδηγώντας τον μέσο πληθωρισμό στο 2,8% περίπου για το σύνολο του έτους.

«Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικό το ΧΑ

Οι ελληνικές τράπεζες αποκομίζουν μεγάλα οφέλη από τη μακροοικονομική βελτίωση, σχολιάζει η UBS, διατηρώντας σύσταση buy για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών και ξεχωρίζοντας ως top pick την Τρ. Πειραιώς.

Επισημαίνει τα ισχυρά θεμελιώδη του κλάδου, που αποτυπώθηκαν και στα αποτελέσματα β’ τριμήνου, και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την πιστωτική επέκταση.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι η αγορά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάκαμψης μετά την κρίση, με χαμηλή μόχλευση των νοικοκυριών και πρώιμα σημάδια αντιστροφής της συρρίκνωσης του χαρτοφυλακίου δανείων.

Η ισχυρή εγχώρια ανάπτυξη και οι εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης προσδίδουν στην Ελλάδα ελκυστικά χαρακτηριστικά μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, όπως επισημαίνει η UBS, «σε μια περίοδο εξωτερικών δυσκολιών (όπως η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και η επιδείνωση του μίγματος ανάπτυξης/πληθωρισμού στις ΗΠΑ) που πιθανόν να επηρεάσουν άλλες οικονομίες».

Τουρισμός και επενδύσεις

Η UBS αναμένει για φέτος αύξηση της τάξης του 5% στα έσοδα από τον τουρισμό, του οποίου η άμεση και έμμεση συμβολή στο ΑΕΠ υπολογίζεται σε 28%-33%.

Ως προς τις επενδύσεις, επισημαίνει ότι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και ότι η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά αξιοποίησης πολύ υψηλού ποσοστού αυτών των κονδυλίων, έως την καταληκτική προθεσμία του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι βασικές προκλήσεις

Ως βραχυπρόθεσμους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, η UBS προσδιορίζει τους δασμούς και την εξάρτηση από την Ευρωζώνη, τις φυσικές καταστροφές που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό και τον πρωτογενή κλάδο, και την πιθανότητα αργής απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ως προς τους δασμούς, σημειώνει ότι κάθε επιβράδυνση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα μπορούσε να επηρεάζει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, αν και λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η ευαισθησία είναι μάλλον μικρότερη.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η UBS σχολιάζει ότι η ώθηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα εκλείψει μετά το 2027 και τα παραδοσιακά κονδύλια συνοχής και αγροτικής πολιτικής δεν θα προσφέρουν αντίστοιχη δυναμική. Επίσης σχολιάζει ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν ζητήματα κορεσμού στον τουρισμό, ότι ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ είναι χαμηλός, όπως χαμηλή είναι και η παραγωγικότητα εργασίας, που το 2023 ήταν μόλις στο 56% του μέσου όρου ΕΕ.