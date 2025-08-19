xiaomi:-Ηλεκτρικά-οχήματα-και-smartphones-αύξησαν-30%-τα-έσοδα-το-β’-τρίμηνο

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση στα 10,8 δισ. γουάν, ξεπερνώντας επίσης τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 10,1 δισεκατομμύρια γουάν.

Αύξηση της τάξης του 30,5% σημείωσαν τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού Xiaomi το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης για το νέο ηλεκτρικό SUV αλλά και του νέο smartphone YU7.

Συγκεκριμένα, η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 116 δισ. γουάν (16,16 δισ. δολ.) για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 114,7 δισ. γουάν βάσει στοιχείων της LSEG.

Ο τομέας smartphone και AIoT (Artificial Intelligence of Things) της Xiaomi δημιούργησε έσοδα 94,7 δισ. γουάν, αυξημένα κατά 14,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο τομέας έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, ΑΙ και άλλων νέων πρωτοβουλιών συνέβαλε με 21,3 δισ. γουάν.

Η εταιρεία παρέδωσε 81.302 οχήματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση στα 42,4 εκατομμύρια μονάδες, σηματοδοτώντας το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys που επικαλείται η Xiaomi, η εταιρεία διατήρησε τη θέση της μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκόσμιων προμηθευτών smartphone για 20ο συνεχόμενο τρίμηνο, με μερίδιο αγοράς 14,7%.

Η Xiaomi συνέχισε να επεκτείνει τη βάση χρηστών της, με τους παγκόσμιους μηνιαίους ενεργούς χρήστες να φτάνουν τα 731,2 εκατομμύρια τον Ιούνιο, αύξηση 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία αύξησε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης κατά 41,2% στα 7,8 δισεκατομμύρια γουάν, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, η Xiaomi κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις smartphone κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τα premium smartphones να αντιπροσωπεύουν το 27,6% των συνολικών πωλήσεών της στην περιοχή, σημειώνοντας αύξηση 5,5 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.