Άλμα 11% στα τουριστικά έσοδα το α’ εξάμηνο – «Φρένο» στις αφίξεις τον Ιούνιο

Στα 7,6 δισ. ευρώ υποχώρησε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Ανάμεικτη εικόνα προκύπτει στο μέτωπο του τουρισμού, καθώς τα τουριστικά έσοδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σημειώνοντας διψήφια αύξηση, ενώ κάμψη καταγράφηκε στις αφίξεις ξένων τουριστών τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του έτους, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 και διαμορφώθηκε σε 7,6 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% (+0,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,8% (-2,3% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,7% (6,6% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή άνοδο, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 11%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Έλλειμμα 1,2 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούνιο

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της αύξησης των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 7,7% (‑2,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,5% (8,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,6% (5,8% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 9,5% (8,8% σε σταθερές τιμές).

Μειωμένες κατά 1,7% οι τουριστικές αφίξεις

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε άνοδο, πρωτίστως χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,8%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.