ΑΑΔΕ:-Τα-πρόστιμα-της-εφορίας-σε-αργοπορημένους-και-ξεχασιάρηδες

Πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ καλούνται να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν καταλογίζονται.

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος που διαπράττεται από μη υπόχρεο τήρησης λογιστικού συστήματος (από μη επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρείται και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Επίσης, εξαιρείται και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ. Επίσης:

*** Για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου, Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και άλλων έμμεσων φόρων, οι οποίες διαπράττονται από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, πρόστιμο 100 ευρώ.

*** Σε περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, κερδών από τυχερά παίγνια, ΕΝΦΙΑ και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό), επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο 100 ευρώ.

*** Ειδικά για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, το πρόστιμο επιβάλλεται εφόσον δεν έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης, δεδομένου ότι πρόκειται για παρακρατούμενο φόρο.

Δηλώσεις ακινήτων

Για την παράβαση της μη υποβολής ή της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για περισσότερα του ενός έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις των ετών αυτών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που σε κάποιο/α από τα έτη περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για καθένα από τα έτη αυτά.

Ωστόσο, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Για τις φορολογίες κεφαλαίου [κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ και για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)], επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος ή όχι σε τήρηση λογιστικού συστήματος.

Επιχειρηματίες

Σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, καθώς και σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση, αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 500 ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Εξαιρούνται από τα πρόστιμα αυτά οι δηλώσεις που υποβάλλονται στις φορολογίες κεφαλαίου και οι δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των οποίων επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο 100 ευρώ.

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται στους υπόχρεους τήρησης λογιστικού συστήματος για τις παραβάσεις της μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης (πλην των δηλώσεων που υποβάλλονται στις φορολογίες κεφαλαίου και των δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστική, πιστωτική, μηδενική). Αν όμως πρόκειται για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, που έπεται εμπρόθεσμης αρχικής ή για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.