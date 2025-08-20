Βρετανία:-Υψηλότερα-των-εκτιμήσεων-ο-πληθωρισμός-τον-Ιούλιο,-στο-3,8%

Υψηλότερα των εκτιμήσεων και σε υψηλό 18 μηνών διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υψηλότερα των εκτιμήσεων και σε υψηλό 18 μηνών διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο 3,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Οικονομολόγοι, που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε το 3,7% τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούλιο, αφού είχε αυξηθεί στο 3,6% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Ο δομικός πληθωρισμός του Ιουλίου, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ασταθείς τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, αυξήθηκε κατά 3,8% ετησίως, από 3,7% τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούνιο.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα να μειώσει τα επιτόκια από 4,25% σε 4%, καθώς η κεντρική τράπεζα επανέλαβε αυτό που περιγράφει ως «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση στη νομισματική χαλάρωση.