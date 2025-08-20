ΓΑΙΑΟΣΕ:-Πώς-σχεδιάζει-να-αξιοποιήσει-έκταση-400-στρεμμάτων-στη-Λάρισα

Σκοπός της ΓΑΙΟΣΕ είναι η εκτίμηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και μακροχρόνια εκμετάλλευση του ακινήτου και η συλλογή προτάσεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου, για την ενσωμάτωσή του στο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, καθώς και για το προτεινόμενο μείγμα χρήσεων. Ποιο και που είναι το ακίνητο. Οι χρήσεις και η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ένα ακόμα ακίνητό της επιχειρεί να αξιοποιήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων της, είτε εκτάσεων, είτε σταθμών, είτε άλλων υποδομών (π.χ. Στρατόπεδο Γκόνου) που έχει στην κατοχή της η real estate θυγατρική του ΟΣΕ. Προ ημερών, η εταιρεία δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης 400 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα.

Η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπεί τόσο στη συλλογή προτάσεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου, όσο και στην καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίησή του και τη μακροχρόνια εκμετάλλευσή του. Παράλληλα, στοχεύει στην ενσωμάτωσή του στον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες αναπτύξεις, καθώς και στον καθορισμό του προτεινόμενου μείγματος χρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις ιδέες, προτάσεις και απόψεις τους έως και την 17η Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Tεχνικός σύμβουλος της διαδικασίας έχει οριστεί η ReDePlan.

Η στόχευση

Ειδικότερα, σκοπός της ΓΑΙΟΣΕ είναι η εκτίμηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και μακροχρόνια εκμετάλλευση του ακινήτου και η συλλογή προτάσεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου, για την ενσωμάτωσή του στο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής σε συνδυασμό με τις αναπτύξεις που σχεδιάζονται, καθώς και για το προτεινόμενο μείγμα χρήσεων. Απώτερος στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι η ανάπτυξη του ακινήτου στο πλαίσιο βιώσιμης και ισχυρά ανταποδοτικής επένδυσης. Στο πλαίσιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, κρίθηκε επί του παρόντος ως βέλτιστη λύση, το Επιχειρηματικό/ Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας.

Ο στρατηγικός σκοπός του έργου είναι:

Η αναπτυξιακή και παραγωγική αξιοποίηση του ακινήτου, με αξιοποίηση της υπάρχουσας συγκοινωνιακής υποδομής για την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Για την περίπτωση ανάπτυξης Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, η συμβολή της ΓΑΙΑΟΣΕ στην ενδυνάμωση του εθνικού συστήματος εμπορευματικών μεταφορών, λειτουργώντας ως κομβικός κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.

Ποιο και που είναι το ακίνητο

Το ακίνητο βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στον ελλαδικό χώρο, σε μικρή απόσταση από τη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ. Η συνολική του έκταση ανέρχεται σε περίπου 400 στρέμματα. Βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών. Η μορφολογία του εδάφους είναι επίπεδη, με ήπιες κλίσεις, γεγονός που καθιστά το ακίνητο ιδιαίτερα κατάλληλο για αναπτυξιακές χρήσεις. Επιπλέον, βρίσκεται σε ζώνη εκτός πλημμυρικού κινδύνου, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Το ακίνητο έχει άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, απέχει από το κέντρο της πόλης της Λάρισας 6km, ενώ είναι παρακείμενο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Απέχει 3χλμ από τον Αυτοκινητόδρομο 1 – Ε75 μέσω του κόμβου 66 «Συκούριο». Η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης διέρχεται εφαπτόμενα του ακινήτου, ενώ σε απόσταση 70 χλμ. βρίσκεται ο λιμένας Βόλου και στα 80 χλμ. το Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.

Οι χρήσεις

Στον Δήμο Λάρισας όπου βρίσκεται τμήμα ακινήτου είναι σε φάση εκπόνησης Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις θα προσδιοριστούν σε συνάρτηση με το Επενδυτικό Σχέδιο που θα προκριθεί ως βέλτιστη επένδυση μέσω Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης.

Για την περίπτωση του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ) βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προετοιμασίας έκδοσης Προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με προβλεπόμενες χρήσεις γης: • αρθ. 8 του ΠΔ 59/2018 «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» • αρθ. 9 του ΠΔ 59/2018 «Χονδρεμπόριο» • αρθ.14 του Ν.4302/2014 και Όρους Δόμησης: • αρθ. 11 του ν.4982/2022 • αρθ.14 του Ν.4302/2014.

Η πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους

Για την επίτευξη της αξιοποίησης του ακινήτου, ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι:

• Η διατύπωση των απόψεων της αγοράς ως προς την προτεινόμενη χρήση – δραστηριότητα που θεωρείται βιώσιμη και παραγωγική στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΑΙAΟΣΕ με φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να τίθενται εμπόδια και περιορισμοί ως προς τις προτεινόμενες δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τις χρήσεις γης και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

• Η λήψη και αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων ώστε να προκριθεί η πλέον βιώσιμη επιχειρηματικά λύση εντός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη του ακινήτου.

• Ο σχεδιασμός της διαδικασίας μακροχρόνιας εκμετάλλευσης της χρήσης του ακινήτου με παράλληλη πραγματοποίηση επενδύσεων στο ακίνητο που θα του προσδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία, πέραν των ετήσιων μισθωμάτων.

• Η ενσωμάτωση της ανάπτυξης του ακινήτου στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

Η ΓΑΙAΟΣΕ καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή ιδεών και προτάσεων που θεωρούνται χρήσιμες και κρίσιμες για την επιτυχή υλοποίηση της επένδυσης. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των επόμενων σταδίων ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ζητείται:

• Η διατύπωση επιθυμητών χρήσεων και δραστηριοτήτων για το ακίνητο.

• Η τεκμηρίωση των προτάσεων βάσει των τάσεων της αγοράς.

• Η εκτίμηση του επιπέδου ωριμότητας της επένδυσης και των διοικητικών πράξεων ή εγκρίσεων που απαιτείται να έχουν εξασφαλιστεί πριν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

• Η πρόταση για το κατάλληλο πολεοδομικό εργαλείο ανάπτυξης του ακινήτου.

• Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης και η πρόταση πιθανών διακριτών φάσεων ανάπτυξης.

• Η διατύπωση πρότασης για την επιθυμητή διάρκεια παραχώρησης του ακινήτου.

• Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου ύψους ή εύρους της επένδυσης, καθώς και η ανάδειξη κρίσιμων παραμέτρων για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

• Η επισήμανση πιθανών προβλημάτων ή προκλήσεων της περιοχής και η πρόταση εναλλακτικών λύσεων για τη βελτίωσή της.

• Η διερεύνηση τρόπων ώστε η επένδυση να εναρμονιστεί με την ταυτότητα της περιοχής, να συνδεθεί λειτουργικά με το τοπικό περιβάλλον και να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη.

Οι προτάσεις ανάπτυξης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης και τη θεσμική δυνατότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ για την αναθεώρηση του. Επισημαίνεται ότι τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορούν να αποκτήσουν ειδικούς πολεοδομικούς όρους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6Α του Ν. 3891/2010.