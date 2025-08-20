Εξάμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-600-εκατ.-με-επιτόκιο-1,74%

Στο 1,74%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοπρασία (1,71%), διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 600 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: