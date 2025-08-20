Επίσκεψη-της-Βολουδάκη-στο-house2-του-Συλλόγου-Μερίμνης-Ανηλίκων-και-Νέων

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, επισκέφθηκε σήμερα (20/8) το HOUSE2, μία από τις δύο δομές φιλοξενίας του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ), που λειτουργεί στην Αθήνα με σκοπό την προστασία ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Το HOUSE2 φιλοξενεί μικρότερα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, καθώς και ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους, παρέχοντάς τους στέγη, φροντίδα και ένα οικογενειακό περιβάλλον που καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες αλλά και την ψυχοκοινωνική, εκπαιδευτική και νομική τους υποστήριξη.

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, που ιδρύθηκε το 1924 και λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας οικογενειακού τύπου σε συνολικά 30 παιδιά μέσα από δύο δομές φιλοξενίας:

– τον Σταθμό Εφήβων, όπου φιλοξενούνται 15 έφηβοι,

– το HOUSE2, που φιλοξενεί 11 μικρότερα παιδιά και 2 ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Υφυπουργός ενημερώθηκε για το έργο του Συλλόγου και συνομίλησε με τα παιδιά και τους εργαζόμενους της δομής.

«Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων αποτελεί φωτεινό παράδειγμα φροντίδας και ανθρωπιάς. Με σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών και με αφοσίωση, προσφέρει στα παιδιά αυτά μια αληθινή οικογένεια», δήλωσε η κα Σέβη Βολουδάκη.

Παράληλα, τόνισε πως «το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες δομές, που προσφέρουν στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας την αγκαλιά και την προστασία που χρειάζονται».