ΗΠΑ: Άγριο ξύλο σε συναυλία στην Καλιφόρνια – Την άφησε αναίσθητη από τα χτυπήματα και έτρεξε να κρυφτεί

Ένα τρομακτικό βίντεο που έγινε viral δείχνει έναν άνδρα να χτυπά βάναυσα μια γυναίκα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της σε μια συναυλία στην Καλιφόρνια το βράδυ της Κυριακής.

Ο άνδρας φαίνεται να χτυπά μια αβοήθητη γυναίκα και τους φίλους της σε μια συναυλία των Rüfüs Du Sol στο διάσημο στάδιο της Πασαντίνα, «Rose Bowl». Η Σέλμπι Έλστον, μητέρα τριών παιδιών από το Φοίνιξ της Αριζόνα, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι έχασε τις αισθήσεις της και ξύπνησε στο κέντρο πρώτων βοηθειών του σταδίου.

This isn’t my usual kind of content, but this behavior is abhorrent anywhere — much less at a show. A longtime follower was brutally attacked over an accidentally spilled drink this weekend during Rüfüs Du Sol at the Rose Bowl and needs help identifying this person. If you… pic.twitter.com/taWKT2tctB — Festive Owl (@TheFestiveOwl) August 18, 2025

Σύμφωνα με την ίδια, η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο αρραβωνιαστικός της έριξε κατά λάθος το ποτό του σε έναν άλλο θεατή, ο οποίος έφυγε οργισμένος, για να επιστρέψει μισή ώρα αργότερα φωνάζοντας. Η Ελστον είπε ότι μπήκε ανάμεσα στους δύο άνδρες και ο επιτιθέμενος ξέσπασε, ρίχνοντάς την στις κερκίδες και χτυπώντας την ξανά και ξανά, ακόμα και αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της, όπως δείχνει το βίντεο. Χτύπησε επίσης τον αρραβωνιαστικό της και σε άλλο ένα άτομο της παρέας της.

«Αυτός ο άνδρας με χτύπησε στο πρόσωπο! Έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου και το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίμα», έγραψε η γυναίκα που πέρασε το υπόλοιπο της συναυλίας στο ιατρικό κέντρο του χώρου, αλλά κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στο ξενοδοχείο της, όπως είπε.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πασαντίνα επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί αστυνομική αναφορά για το περιστατικό, αλλά δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος, με τον άνδρα ο οποίος της επιτέθηκε να τρέχει μέσα στο πλήθος και να χάνεται.

«Γνωρίζουμε για τα βίντεο. Θα ακολουθήσουμε επιθετικά κάθε στοιχείο. Η εικόνα του υπόπτου είναι αρκετά καθαρή, οπότε είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα τον ταυτοποιήσουμε», δήλωσε η Λίσα Ντερντεριάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πόλης της Πασαντίνα.

Η Ελστον Σέλμπι με τον αρραβωνιαστικό της

Οι Rüfüs Du Sol εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την επίθεση. «Ζούμε για να προσφέρουμε στους θαυμαστές μας στιγμές που μπορούν να συγκεντρωθούν και να γιορτάσουν με ασφάλεια. Είμαστε συγκλονισμένοι από την πράξη βίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της έναρξης της συναυλίας το Σάββατο», σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από το Rolling Stone.

