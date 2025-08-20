Ιαπωνία: Τι ισχύει για την εξαιρετικά λαμπρή πύρινη σφαίρα που διέσχισε τον ουρανό – Δείτε βίντεο

Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, εκπλήσσοντας τους κατοίκους και τους ερασιτέχνες αστρονόμους, ενώ οι ειδικοί εξήγησαν ότι επρόκειτο για ένα φυσικό φαινόμενο και όχι για εισβολή εξωγήινων.

Σε εικόνες, που δημοσιοποιήθηκαν στο Ίντερνετ, φαίνεται χθες, Τρίτη, λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας), αυτή η εξαιρετικά λαμπρή σφαίρα φωτός, η οποία ήταν ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.

«Ένα λευκό φως, που δεν είχα δει ποτέ ξανά, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να βλέπω καθαρά το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», δήλωσε στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον νομό Μιγιαζάκι.

A ball of light suddenly lit up the night sky in Kagoshima, Japan on Tuesday (August 19), stunning residents and sparking curiosity. The rare sight was caught on a live camera recording, showing the “fireball” flash briefly before fading. Local media NHK reported that the… pic.twitter.com/S2FpFoK9fZ — The Indian Express (@IndianExpress) August 20, 2025

«Ήταν σαν το φως της ημέρας. Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ήμουν κατάπληκτος», πρόσθεσε.

Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του διαστημικού μουσείου του Σεντάι στο νομό Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, δήλωσε πως επρόκειτο για ένα εξαιρετικά λαμπρό μετέωρο. Φαίνεται πως έπεσε στον Ειρηνικό, πρόσθεσε.

Μετέωρο ονομάζεται στην αστρονομία κάθε φωτεινό φαινόμενο που εμφανίζεται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ως αποτέλεσμα της εισόδου σε αυτή κάποιου μετεωροειδούς, δηλαδή κάποιου βραχώδους σώματος που μπορεί να έχει μέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά μέτρα.

«Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον αέρα να δονείται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτό το ιπτάμενο αντικείμενο «ήταν τόσο φωτεινό όσο η Σελήνη».

Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που δημιουργούν πύρινες σφαίρες μπορεί να ξεπερνούν σε μέγεθος το ένα μέτρο.

