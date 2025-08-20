Κρας τεστ για την οικονομία το ΑΕΠ β’ τριμήνου – Οι κρίσιμοι δείκτες και οι ανακοινώσεις πριν τη ΔΕΘ 

Οι οικονομολόγοι περιμένουν ανάπτυξη 1,9% το β’ τρίμηνο. Μια ημέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ οι ανακοινώσεις από την ΕΛΣΤΑΤ. Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Κάτω από τις προσδοκίες βρίσκεται η μέση εκτίμηση της αγοράς για την ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου (β’ τρίμηνο 2025), με τους οικονομολόγους να βάζουν τον πήχη για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης που θα καταγράψει το ελληνικό ΑΕΠ στο 1,9%.

Τα στοιχεία θα ανακοινωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης και των παροχών του 2026 από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία προβλέψεων Focus Economics η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων τοποθετεί τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας το β’ τρίμηνο 2025 στο 0,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και στο 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Και αυτό όταν ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ η οικονομία παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Σημειώνεται πως για το σύνολο του 2025 η ελληνική κυβέρνηση και η Κομισιόν προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 2,3%. Αντίστοιχο ρυθμό προβλέπει και η Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ άλλοι φορείς όπως το ΙΟΒΕ και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θέτουν τον πήχη λίγο χαμηλότερα, στο 2,2% για το σύνολο της χρονιάς.

Μάλιστα χθες, η UBS προχώρησε σε προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας του 2025, τον οποίο πλέον τοποθετεί στο 2,3% από 2,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Όπως εξηγεί ο οίκος, η υποβάθμιση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2025 οφείλεται στο χαμηλότερο carry-over μετά τη μηδενική ανάπτυξη του α’ τριμήνου και στην επίπτωση των υψηλότερων αμερικανικών δασμών.

Υψηλές προσδοκίες – Μεικτά δεδομένα

Μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ βασίζονται σε μια σειρά από μαλακούς δείκτες (soft data) όπως οι δείκτες PMI μεταποίησης και οικονομικού κλίματος, και σκληρών δεικτών (hard data), όπως είναι οι δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου και παραγωγής στη μεταποίηση.

«Οι εν λόγω δείκτες παρέχουν πληροφόρηση στους οικονομικούς αναλυτές αναφορικά με την επίδοση των οικονομιών στη βραχυχρόνια περίοδο. Επιπρόσθετα, κάποιοι εξ’ αυτών, χαρακτηρίζονται ως πρόδρομοι δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας στο εγγύς μέλλον, με την ερμηνευτική τους ικανότητα ωστόσο να παρουσιάζει διακυμάνσεις», το τμήμα οικονομικών μελετών της Eurobank, το οποίο στο τελευταίο δελτίο «7 ημέρες οικονομία» κάνει μια παρουσίαση των δεδομένων για το β’ τρίμηνο.

Στα μαλακά δεδομένα, οι δείκτες PMI μεταποίησης και οικονομικού κλίματος διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, υπεραποδίδοντας έναντι της Ευρωζώνης. Ο μεν πρώτος, παρέμεινε άνω του ορίου των 50 μονάδων, υποδεικνύοντας βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον τομέα της μεταποίησης, ο δε δεύτερος, παρά την κάμψη του, έλαβε τιμή αρκετά πιο πάνω του μακροχρόνιου μέσου όρου του. Παρά ταύτα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διατηρήθηκε σε έντονα αρνητικό έδαφος, με τον επίμονο πληθωρισμό να έχει επιπτώσεις στις προσδοκίες των καταναλωτών. Αποδεικνύεται ότι οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης καταγράφουν αρκετά υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τέλος, ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία, ένα μέγεθος που εκτιμά τον βαθμό χρήσης του παραγωγικού συντελεστή του πάγιου κεφαλαίου στη βιομηχανία, ενισχύθηκε σε υψηλό 4 τριμήνων ξεπερνώντας τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (η κατηγορία των ενδιάμεσων αγαθών, δηλαδή των αγαθών που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την παραγωγή τελικών προϊόντων, είχε τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτό το αποτέλεσμα).

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, με εξαίρεση τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η εικόνα των μαλακών δεδομένων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το β’ τρίμηνο 2025 είναι θετική», σημειώνει η ανάλυση της Eurobank.

Σε ό,τι αφορά τα σκληρά δεδομένα, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

1. O δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου, ένα μέγεθος που προσεγγίζει την αγορά μη διαρκών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών από τα νοικοκυριά, σημείωσε επιβράδυνση το δίμηνο Απρ-Μαϊ-25 κυρίως λόγω της κάμψης που σημείωσε τον Μαϊ-25. Ωστόσο, μετά από μια 2ετία καθοδικής πορείας, η τάση του το 5μηνο Ιαν-Μαϊ-25 ήταν ελαφρά ανοδική.

2. O δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε τριμηνιαία βάση, από 0,4% το α’ τρίμηνο 2025, ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκε οριακά κατά -0,1%, από άνοδο 0,7% το α’ τρίμηνο 2025.

3. H συνολική οικοδομική δραστηριότητα με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες μειώθηκε κατά -17,3% τον Απρ-25 (-26,2% τον Ιαν-Απρ-25), αποτέλεσμα που συνδέεται σε έναν βαθμό με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και αποτυπώθηκε ήδη στις επενδύσεις κατοικιών το α’ τρίμηνο 2025 (-18,7% QoQ, από αύξηση 7,2% QoQ το δ’ τρίμηνο 2024).

4. Tο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 5,4%, από διεύρυνση 3,1% το α’ τρίμηνο 2025, λόγω της ισχυρότερης μείωσης των εισαγωγών εμπορευμάτων (-€1,508.3 ΥοΥ εκατ.) σε σύγκριση με τις εξαγωγές (-€1,038.2 ΥοΥ εκατ.).

5. Tο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 14,0% το δίμηνο Απρ-Μαϊ-25, από συρρίκνωση -32,7% το α’ τρίμηνο 2025, λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών, €170,2 ΥοΥ εκατ. (κυρίως ταξιδιωτικές εισπράξεις), και μείωσης των εισαγωγών, -€223,0 ΥοΥ εκατ. (κυρίως υπηρεσίες μεταφορών).

«Βάσει των παραπάνω δεδομένων, η εικόνα των σκληρών δεδομένων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το β’ τρίμηνο 2025 είναι μικτή», αναφέρει η ανάλυση της Eurobank.