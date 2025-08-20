Λαγκάρντ: «Βλέπει» επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το γ’ τρίμηνο – Παραμένει η εμπορική αβεβαιότητα

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μετριάσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παραμένει λόγω του απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η ανάπτυξη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ είναι πιθανό να επιβραδυνθεί το τρίτο τρίμηνο, καθώς παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο, παρά τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες που έχουν συνάψει πολλά κράτη με τις ΗΠΑ, προβλέπει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε συνάντηση του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη, η Λαγκάρντ σημείωσε πως οι δασμοί 15% που ισχύουν σήμερα για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, είναι λίγο υψηλότεροι από το επίπεδο που είχε προβλέψει η ΕΚΤ τον Ιούνιο, αλλά «πολύ χαμηλότεροι» από το ακραίο σενάριο που είχε επίσης «χαρτογραφήσει».

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μετριάσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παραμένει λόγω του απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ. «Η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι ειδικοί δασμοί για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς παραμένουν ασαφείς», τόνισε.

Πρόκειται για τα πρώτα σχόλια της Λαγκάρντ από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε εμπορική συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο που δεν περιορίζει ούτε υποστηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Ορισμένοι, ωστόσο, έχουν προτείνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν περαιτέρω μειώσεις.

«Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την οικονομία της ΕΕ στις προσεχείς προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας τους επόμενους μήνες», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Η οικονομία της Ευρωζώνης σημείωσε απροσδόκητη αύξηση 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, δείχνοντας ανθεκτικότητα στις εμπορικές και γεωπολιτικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

«Η οικονομία της ευρωζώνης έδειξε ανθεκτικότητα νωρίτερα φέτος, παρά το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον», υπογράμμισε η Λαγκάρντ.