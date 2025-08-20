Μέσω-amazon-πουλά-τα-μεταχειρισμένα-αυτοκίνητά-της-η-hertz

Αρχικά, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε καταναλωτές που βρίσκονται σε ακτίνα 75 μιλίων από τέσσερις αμερικανικές πόλεις — Ντάλας, Χιούστον, Λος Άντζελες και Σιάτλ — με στόχο η Hertz να επεκτείνει την υπηρεσία σε 45 τοποθεσίες σε εθνικό επίπεδο.

Συνεργασία με το Amazon Autos, ξεκινά η Hertz με στόχο να ενισχύσει τη λιανική της δραστηριότητα, πέρα από τον κλάδο ενοικίασης, και να αυξήσει την κερδοφορία της, εγκαινιάζοντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με το CNBC, μέσα από το Amazon Autos, οι πελάτες μπορούν πλέον να περιηγηθούν σε χιλιάδες μεταχειρισμένα οχήματα Hertz, να υπογράψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, να ολοκληρώσουν την αγορά τους online και να έχουν στα χέρια τους το ΙΧ από τα σημεία παραλαβής.

Η Hertz θα διαθέσει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από γνωστές μάρκες όπως Ford, Toyota, Chevrolet και Nissan. Η εταιρεία, πέρα από τον βασικό της τομέα στις ενοικιάσεις, πουλά κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα.

«Στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία αγοράς αυτοκινήτου και να προσφέρουμε ευκολία και εμπιστοσύνη σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Τζεφ Άνταμς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Hertz Car Sales.

Αρχικά, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε καταναλωτές που βρίσκονται σε ακτίνα 75 μιλίων από τέσσερις αμερικανικές πόλεις — Ντάλας, Χιούστον, Λος Άντζελες και Σιάτλ — με στόχο η Hertz να επεκτείνει την υπηρεσία σε 45 τοποθεσίες σε εθνικό επίπεδο.

Η συνεργασία προσφέρει στη Hertz μεγαλύτερη προβολή στη λιανική αγορά και αναμένεται να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Για την Amazon, αποτελεί σημαντική επέκταση του σχετικά νέου εγχειρήματος Amazon Autos, που έκανε τα πρώτα του βήματα τον Δεκέμβριο μέσω συνεργασίας με τη Hyundai.