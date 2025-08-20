Μεικτές-τάσεις-στις-ευρωαγορές-μετά-τα-στοιχεία-πληθωρισμού

Οι ευρωαγορές έκλεισαν με μεικτές τάσεις την Τετάρτη (20/8), μετά την ανακοίνωση των στοιχείων πληθωρισμού για την περιοχή από την Eurostat.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,23% και διαμορφώθηκε στις 559,10 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,60% στις 24.277,10 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,08% στις 9.288,14 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε ήπια πτώση 0,08% και διαμορφώθηκε στις 7.973,03 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 0,10% και βρίσκεται στις 42.935,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολίσθησε κατά 0,06% στις 15.295,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,29% και έκλεισε στις 7.986,11 μονάδες.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 2% τον Ιούλιο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούνιο και χαμηλότερος από το 2,6% του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Eurostat.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 3,8% τον Ιούλιο, από 3,6% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με μείωση 0,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στέγασης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 4,2% τον Ιούλιο, από 4,1% τον Ιούνιο.

Στη Γερμανία, οι τιμές παραγωγού για τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,5% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,1%. Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία απέδωσε την ετήσια μείωση των τιμών παραγωγού στις χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η Novo Nordisk ανακοίνωσε παγκόσμιο πάγωμα προσλήψεων σε όλες τις αγορές και τα τμήματα, με εξαίρεση τις θέσεις κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με το -.

Τέλος, οι μετοχές της Convatec αυξήθηκαν κατά 5,6% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά την ανακοίνωση ότι θα ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας έως 300 εκατομμυρίων δολαρίων.