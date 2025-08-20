Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία, κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες – Bίντεο

Τέλος στην ατιμωρησία όσων εμπλέκονται με τις πυρκαγιές βάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

Mέχρι στιγμής φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς, τονίζει, προσθέτοντας ότι πλέον οι ποινές αυστηροποιούνται και δεν αναστέλλονται.

Παράλληλα, συνοδεύονται από αυστηρά πρόστιμα.

«Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών του», επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

