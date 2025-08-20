Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, August 20

    Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την πτώση της Wall Street

    Αγορές
    Οι-ασιατικές-αγορές-ακολούθησαν-την-πτώση-της-wall-street
    Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την πτώση της Wall Street
    Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την πτώση της Wall Street

    Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την Τετάρτη (20/8) τις απώλειες της Wall Street, την ώρα που οι ιαπωνικές εξαγωγές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

    Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια. 

    Στο πλαίσιο αυτό, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,93%, ενώ ο Topix έχασε 0,31%. Οι μετοχές του Ομίλου SoftBank υποχώρησαν έως και 9,17% την Τετάρτη, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας στην Ασία υποχώρησαν, ακολουθώντας τις απώλειες στις αμερικανικές εταιρείες του κλάδου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

    Η ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων με επίκεντρο την τεχνολογία είδε τις μετοχές της να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel. Οι μετοχές της Intel αυξήθηκαν κατά 6,97% κλείνοντας στα 25,31 δολάρια την Τρίτη στις ΗΠΑ.

    Ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 1,52% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,77%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,24% στο άνοιγμα.

    Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,71%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,48%, αφού η Κίνα διατήρησε σταθερά τα βασικά επιτόκια δανεισμού τον Αύγουστο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ο Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε περισσότερο από 2%. 

    #ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ #Αγορές #ΑΣΙΑ

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com