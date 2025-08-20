Οι-ασιατικές-αγορές-ακολούθησαν-την-πτώση-της-wall-street

Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την Τετάρτη (20/8) τις απώλειες της Wall Street, την ώρα που οι ιαπωνικές εξαγωγές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,93%, ενώ ο Topix έχασε 0,31%. Οι μετοχές του Ομίλου SoftBank υποχώρησαν έως και 9,17% την Τετάρτη, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας στην Ασία υποχώρησαν, ακολουθώντας τις απώλειες στις αμερικανικές εταιρείες του κλάδου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων με επίκεντρο την τεχνολογία είδε τις μετοχές της να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel. Οι μετοχές της Intel αυξήθηκαν κατά 6,97% κλείνοντας στα 25,31 δολάρια την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 1,52% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,77%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,24% στο άνοιγμα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,71%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,48%, αφού η Κίνα διατήρησε σταθερά τα βασικά επιτόκια δανεισμού τον Αύγουστο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ο Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε περισσότερο από 2%.