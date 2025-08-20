Ο Τραμπ επιδιώκει την αποπομπή της Κουκ από τη FED – Μπορεί να το πετύχει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), έπειτα από κατηγορίες για «παραπλανητικές» δηλώσεις σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Οι καταγγελίες, που δημοσιοποιήθηκαν από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στέγασης (FHFA), Μπιλ Πούλτε, κλιμακώνουν την αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα, πολλοί πιστεύουν ότι πραγματικός στόχος του Τραμπ δεν είναι να ξεσκεπάσει παράτυπες ή παράνομες συμπεριφορές, αλλά να αλλάξει τη σύνθεση του ΔΣ της Fed, αντικαθιστώντας στελέχη με πρόσωπα, που συμμερίζονται τη βούλησή του για μειώσεις επιτοκίων.

Οι κατηγορίες

Ο Πούλτε ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του ότι η Κουκ, το 2021 (όταν δεν είχε ακόμη διοριστεί στη Fed), υπέβαλε αιτήσεις για δύο διαφορετικά δάνεια σε Μίσιγκαν και Ατλάντα, δηλώνοντας και στις δύο περιπτώσεις ότι επρόκειτο για «κύρια κατοικία» — με διαφορά μόλις 14 ημερών.

Ανήρτησε μάλιστα αντίγραφα με την υπογραφή της, χωρίς όμως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Τραμπ αντέδρασε αμέσως μέσω κοινωνικών δικτύων, γράφοντας πως η Κουκ «πρέπει να παραιτηθεί τώρα!!!». Η ίδια δεν έχει απαντήσει, ούτε φαίνεται πρόθυμη να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, που επικαλείται η Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το κατά πόσο μπορεί να την απομακρύνει ακόμη και διά της βίας, επικαλούμενος «σπουδαίο λόγο».

Νομικό τοπίο θολό

Η αμερικανική νομοθεσία του 1935 προβλέπει ότι τα μέλη της Fed μπορούν να απομακρυνθούν μόνο «για σπουδαίο λόγο», έννοια που παραδοσιακά ερμηνεύεται ως βαριά παράβαση καθήκοντος ή διαφθορά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ ειδικοί αμφισβητούν αν περιστατικά που προηγήθηκαν της θητείας της Κουκ μπορούν να θεμελιώσουν τέτοια κατηγορία.

Ο καθηγητής του Columbia, Λεβ Μέναντ, σημειώνει ότι «προγενέστερες ιδιωτικές παραβάσεις θα ήταν νομικά αδύναμο επιχείρημα» για μία αποπομπή.

Η υπόθεση, σχολιάζει η WSJ, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Fed, με στόχο τη μείωση των επιτοκίων. Ο ίδιος ο Πούλτε έχει στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατηγορώντας τον ακόμη και για «κακοδιαχείριση» έργου ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας.

Η αντιπαράθεση κορυφώνεται καθώς ο Πάουελ ετοιμάζεται για την τελευταία του ομιλία στο ετήσιο συνέδριο του Jackson Hole, την Παρασκευή. Η θητεία του λήγει τον Μάιο του 2026, ωστόσο ο Τραμπ τον πιέζει εδώ και μήνες να μειώσει τα επιτόκια ή να παραιτηθεί.

Νέα κενά στο Δ.Σ. της Fed

Η Κουκ, οικονομολόγος και καθηγήτρια στο Michigan State University, διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν το 2022 και είναι η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα στο Δ.Σ. της Fed, με θητεία έως το 2038.

Η αποχώρησή της θα άνοιγε τον δρόμο στον Τραμπ να προχωρήσει σε νέα τοποθέτηση, μετά την πρόσφατη παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ.

Ήδη έχει προτείνει τον σύμβουλό του, Στίβεν Μίραν, για τη θέση, με τη Γερουσία να καλείται να εγκρίνει τον διορισμό.

Στον αέρα η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι κατηγορίες κατά Κουκ έρχονται σε μια περίοδο που το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά παρόμοιες υποθέσεις κατά κορυφαίων Δημοκρατικών, όπως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ.

Η κλιμάκωση των πιέσεων προς τη Fed ενισχύει τις ανησυχίες για θεσμική κρίση και για το αν η ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας θα αντέξει στις πολιτικές θύελλες που προκαλεί ο Λευκός Οίκος.