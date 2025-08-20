Ο-Τραμπ-κάλεσε-τη-διοικήτρια-της-fed,-Λίζα-Κουκ,-να-παραιτηθεί

Προς το παρόν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στην Κουκ και δεν είναι σαφές εάν η δικαιοσύνη θα διερευνήσει την υπόθεση.

Κάλεσμα στην διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ να παραιτηθεί, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHS), Μπιλ Πουλτ, κάλεσε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διεξάγει έρευνα για φερόμενη απάτη με 2 στεγαστικά δάνεια., αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση γύρω από την κεντρική τράπεζα με φόντο τα επιτόκια.

Ο Τραμπ τόνισε την Τετάρτη ότι η Κουκ «πρέπει να παραιτηθεί τώρα», υπονοώντας ότι μπορεί να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Ο Πουλτ με επιστολή του αναφέρει πως η Κουκ «παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να αποκτήσει ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης, ενδεχομένως διαπράττοντας απάτη στα στεγαστικά δάνεια βάσει του ποινικού νόμου».

Ο Πουλτ καταγγέλλει ότι η Κουκ πήρε στεγαστικό δάνειο για ένα σπίτι στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, υπογράφοντας μια συμφωνία που όριζε ότι θα χρησιμοποιούσε το ακίνητο ως κύρια κατοικία της για τουλάχιστον ένα χρόνο. Δύο εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με την επιστολή, πήρε ένα άλλο στεγαστικό δάνειο για ένα ακίνητο στη Τζόρτζια και δήλωσε επίσης ότι θα ήταν η κύρια κατοικία της.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε η Κουκ να παρουσίασε παραποιημένα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά, καταχωρώντας αργότερα το ακίνητο στη Τζόρτζια προς ενοικίαση. Η επιστολή περιλαμβάνει αντίγραφα εγγράφων στο όνομα της Κουκ, καθώς και μια εικονική καταχώριση από το 2022, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου η ίδια αγόρασε το ακίνητο στη Τζόρτζια.

Η νέα επίθεση του Λευκού Οίκου σε μέλος της Fed εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία πίεσης για περικοπές στο κόστος δανεισμού μετά και τα συνεχή καλέσματα στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο. Προς το παρόν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στην Κουκ και δεν είναι σαφές εάν η δικαιοσύνη θα διερευνήσει την υπόθεση.