Ο Τσίπρας… παίρνει την κουτάλα – Κάνει κόμμα μέχρι τα Χριστούγεννα κι ανακατεύει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή και «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις»

Στο ότι «ο Αλέξης είναι εδώ», πάντως, συνηγορούν και στελέχη κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι ο τελευταίος γύρος της πολιτικής του αντιπαράθεσης με τον σημερινό πρωθυπουργό δεν έχει ακόμη κριθεί.

Την ίδια στιγμή, η ανάγκη του κ. Τσίπρα πρόσφατα να απαντήσει στην αποστροφή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, λέγοντας σε ανάρτησή του πως «μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις. Και κάτι τελευταίο: Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;», αναβίωσε εν ριπή οφθαλμού το μεταξύ τους μπρα ντε φερ, αλλά και σκηνές από τα προηγούμενα χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα, στέλνοντας το μήνυμα εγρήγορσης στους «αντιφρονούντες» της σημερινής κυβέρνησης.

Εξάλλου, η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα μετά το σχεδόν διετές… rebranding του ενέχει πολύ έντονα και το στοιχείο της ρεβάνς για τους «ορκισμένους» οπαδούς του, που θεωρούν τον πρώην πρωθυπουργό ως το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί ενός ευρύτερου αντιπολιτευτικού μετώπου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αλλωστε, τυχόν καθυστέρηση στην ίδρυση νέου σχήματος από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους φανατικούς υποστηρικτές του εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., που αναμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του «Μεσσία» της προοδευτικής παράταξης, ιδίως σε περίπτωση εκλογικού αιφνιδιασμού, ο οποίος θα άφηνε τον πρώην πρωθυπουργό τελείως εκτός πολιτικού κάδρου.

Hδη, η πρώτη φθινοπωρινή δημόσια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του «Economist» στη Θεσσαλονίκη επαναφέρει μια σύγκρουση man to man με τον πρωθυπουργό, καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα ανέβει στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης» λίγες ώρες πριν βρεθεί στο ίδιο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας το πακέτο στήριξης της φετινής ΔΕΘ.

«Πράγματα και θαύματα συμβαίνουν και η αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, πέφτει αντί να ανεβαίνει», τονίζει πηγή προσκείμενη στον κ. Τσίπρα, θεωρώντας ότι αυτό από μόνο του αρκεί για να πατήσει το κουμπί ίδρυσης του νέου κόμματος έως τα τέλη του έτους – αρχές του νέου, αν φυσικά δεν έχουμε απρόοπτο εθνικών εκλογών, όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Στο ημερολόγιο αρκετών πολιτικών στελεχών οι σελίδες ανάμεσα στον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Γενάρη του 2026 παραμένουν κενές, καθώς εικάζεται ότι στο ενδιάμεσο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει το άλμα για να υπερκεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., χωρίς να χάσει το momentum της δημοσκοπικής φθοράς της κυβέρνησης, αλλά και την άνευ ιστορικού προηγούμενου «ακινησία» της αντιπολίτευσης.

Αν και από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού δεν εκπέμπονται ακριβείς συντεταγμένες ως προς την επόμενη κίνησή του, αυτή εικάζεται ότι δεν θα αργήσει, κρίνοντας και από τη σπουδή του να ολοκληρώσει το συγγραφικό πόνημά του μέσα στους επόμενους μήνες, προλαβαίνοντας τα Χριστούγεννα και μαζί τις όποιες πολιτικές εξελίξεις.

Το «κόμμα Τσίπρα», αν και απασχολεί από μήνες τη δημόσια σφαίρα, προκαλώντας ακόμη και ως ιδέα αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς, φέρεται να «κλείδωσε» τελευταία, καθώς η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμήθηκε ως το κερασάκι στην τούρτα της φθοράς της σημερινής κυβέρνησης, όπως διατείνονται πρόσωπα με καλή γνώση των διεργασιών.

Με απόσταση δύο ετών από την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το φετινό καλοκαίρι να ανασυνθέσει το κυβερνητικό παρελθόν του -καταπώς το βλέπει ο ίδιος βεβαίως-, αλλά και τα κεφάλαια της μέχρι τώρα πολιτικής του πορείας προκειμένου να περάσει στο επόμενο βήμα, αυτό της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Με το πολιτικό τοπίο να θυμίζει κινούμενη άμμο, ο πρώην πρωθυπουργός έχει λάβει, καθώς όλα δείχνουν, τις τελικές αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος, απορροφημένος παράλληλα στη συγγραφή του βιβλίου του, το οποίο λογίζεται ως εφαλτήριο της άμεσης επανόδου του στην ενεργό πολιτική δράση.

Αποφασισμένος να γυρίσει στο πολιτικό προσκήνιο είναι με πάσα βεβαιότητα -και εκτός απροόπτου- ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, καθώς το προσεχές φθινόπωρο προοιωνίζεται «καυτό» και ενώ βαθαίνει μέρα με τη μέρα η κρίση στην αντιπολίτευση, η οποία έχει φτάσει σε αδιέξοδο ως προς τη συγκρότηση μιας πειστικής εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

Στην περίπτωση μάλιστα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία και επιλέξει να ολοκληρώσει τον κύκλο του στην πολιτική, τότε ο χρόνος θα έχει κυλήσει πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα, με εμφανή τον κίνδυνο η πολιτική σκυτάλη να περάσει στην επόμενη γενιά, μειώνοντας τα περιθώρια επιστροφής του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ιδού μια οπτική γωνία, μια θεώρηση όσων εκ του περιβάλλοντος του Τσίπρα πιστεύουν γιατί τώρα και όχι μετά τις εκλογές, όταν η Κεντροαριστερά θα έχει υποστεί μια βαριά ήττα ό,τι και να έχει συμβεί στη συμπολίτευση. Γιατί μετά από 7-8 χρόνια ακόμα και 25% να πάρει η Ν.Δ., αν το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στα σημερινά δημοσκοπικά του ευρήματα, ακόμα και με τις αναγωγές θα απέχει περί τις 10 ποσοστιαίες μονάδες το λιγότερο. Δεν το λες και επιτυχία!

Σύμφωνα με πηγές λοιπόν του πρώην πρωθυπουργού, «όποιος σήμερα θέλει να καταψηφίσει από οργή και θυμό τον Μητσοτάκη θα πάει στον Τσίπρα, αφού ο Ανδρουλάκης… δεν υπάρχει, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αναιμικός και η Κωνσταντοπούλου είναι ακραία και απωθητική στο κοινό της Κεντροαριστεράς που στοχεύουμε εμείς».

Οριακά διψήφια η εκκίνηση

Ιδίως, όταν στην παρούσα χρονική συγκυρία το τέλμα σε επίπεδο ηγεσίας συνιστά τον κατεξοχήν λόγο δημοσκοπικής καθίζησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς η απουσία ηγετικού μετάλλου αποτυπώνεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις – είτε αυτό αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, είτε τον σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Σωκράτη Φάμελλο.

Στον αντίποδα, τονίζουν οι ίδιες πηγές, η κοινωνική προσδοκία της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα αυξάνεται από τη μία μέτρηση στην άλλη, ακόμη και αν οι στενοί συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η εκκίνηση του νέου φορέα μπορεί να συνοδευτεί από ένα οριακά διψήφιο ποσοστό, γύρω στο 10%.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να επιθυμεί να αναλάβει το ρίσκο της δημοσκοπικής του αφετηρίας, καθώς και μόνο το «νεύμα του Αλέξη» αρκεί για να πολλαπλασιαστεί η δημοσκοπική του καταγραφή, όπως εικάζουν, με ευσεβή τους πόθο να καταλάβουν γρήγορα τη δεύτερη θέση, επιστρέφοντας θριαμβευτικά στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για τους αναλυτές των δημοσκοπήσεων, σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας κουβαλά ως προσωπική του προίκα σχεδόν το μισό της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., διψήφια ποσοστά ψηφοφόρων από την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ, αλλά και σημαντικές εισροές από το ΠΑΣΟΚ, το Κέντρο, ακόμη και τη Δεξιά.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός -ισχυρίζονται οι ίδιοι- εξακολουθεί να «μιλά στις καρδιές» των νεότερων ψηφοφόρων σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν και το πιο ενδιαφέρον εύρημα των δημοσκοπήσεων δεν είναι άλλο από την ισχυρή διείσδυσή του στους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς, η οποία υπερβαίνει ακόμη και το διψήφιο ποσοστό αποδοχής που συγκεντρώνει στους Αριστερούς ψηφοφόρους.

Παρά την πόλωση των προηγούμενων ετών, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει σημαντικές επιδόσεις και στους ψηφοφόρους του Κέντρου, με την πιο γαλαντόμα προβολή της δημοσκοπικής του απήχησης να αγγίζει ένα εκλογικό ποσοστό πέριξ του 20%.

Σύμφωνα πάντως με τις δημοσκοπήσεις, μήνα με τον μήνα βελτιώνονται τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά την πολιτική εικόνα του κ. Τσίπρα, αλλά και την προοπτική ενός νέου κόμματος. Παρότι το «κόμμα Τσίπρα» δεν έχει εμφανιστεί επισήμως, οι ψηφοφόροι που θα του έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης με το καλημέρα δηλώνοντας πως σίγουρα θα τον ψήφιζαν καταγράφονται περίπου στο 8% των ανδρών.

Οι γυναίκες είναι περισσότερες, αλλά όχι και τόσο… κατηγορηματικές στις προθέσεις τους. Με βάση τις ηλικιακές ομάδες, το «κόμμα Τσίπρα» στις ηλικίες 17-44 φλερτάρει με διψήφιο νούμερο και λίγο πιο χαμηλά στους πάνω από τα 45.

Από τις κομματικές δεξαμενές, είναι λογικό να έχει μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σε εκείνους που τον ψήφισαν το 2023, αλλά και σε αυτούς που ακόμη και σήμερα στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν τα 3/4 από τους σημερινούς υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ και περισσότεροι από το 60% από εκείνους που τον ψήφισαν το 2023 μοιάζουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν ξανά.

Σημαντική είναι επίσης η επιρροή του στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και του ΚΚΕ (κοντά στο 1/4) και λιγότερο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, του ΠΑΣΟΚ (κοντά στο 1/5). Με βάση τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό των ψηφοφόρων (στον άξονα αριστερά – δεξιά), το «κόμμα Τσίπρα» κινείται δυναμικά κοντά στο 40% στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά, λιγότερο στο Κέντρο, κοντά στο 25%, ενώ καταγράφεται ακόμη και στις επιλογές των κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων, αλλά όπως είναι φυσικό με μικρά ποσοστά.

Πώς το βλέπει το Μαξίμου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όμως και το πώς βλέπει το εγχείρημα του νέου «κόμματος Τσίπρα» η κυβέρνηση – και κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου. Αρμόδιοι παράγοντες θεωρούν ότι η κάθοδος του κ. Τσίπρα εκ νέου στην πολιτική μόνο όφελος μπορεί να έχει για την κυβέρνηση – και ειδικά για τον πρωθυπουργό. «Εμείς τον θέλουμε απέναντί μας γιατί όντως θα θυμίσει στους Ελληνες τη διακυβέρνηση της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019.

Το τρίτο και πιο σκληρό μνημόνιο των 100 δισ. ευρώ, την ενεχυρίαση της δημόσιας περιουσίας, τις κλειστές τράπεζες, τους μετανάστες, τις περικοπές μισθών και συντάξεων, τα ψέματα και όλα όσα έγιναν τότε. Το 2023 αποφάσισαν να κρύψουν τον Τσίπρα και να εμφανίσουν τον ανεκδιήγητο Κασσελάκη και τώρα εμφανίζεται με rebranding ως Ευρωπαίος πολιτικός, δοξαζόμενος από τη Μέρκελ για τις κωλοτούμπες», λέει ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος.

Και καταλήγει: «Καλοδεχούμενος ο κ. Τσίπρας. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ας συνεννοηθούν με τα υπόλοιπα κόμματά τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, ΜέΡΑ 24, ας πάρουν και το ΠΑΣΟΚ μαζί και ας έρθουν να προτείνουν νέα διακυβέρνηση στους πολίτες».

Σκληρό κάστινγκ

Ο δημοσκοπικός αέρας που αποπνέει το «κόμμα Τσίπρα» θα συνοδεύεται -λέγεται από τους ίδιους- παράλληλα από μια «φρέσκια ηγετική ομάδα», αλλά και στελέχη της νέας γενιάς, καθώς «σαραντάρηδες με βαριά βιογραφικά» αποτελούν τη βασική προδιαγραφή των συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού στο σκάουτινγκ για τη «στρατολόγηση» των συμμετεχόντων στο νέο κομματικό εγχείρημα, το οποίο θα στηριχθεί αρχικά σε μια ραχοκοκαλιά 500 στελεχών ανά την Ελλάδα.

Υπό αυτή την έννοια, πρόσωπα που έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα μετακομίσουν στον νέο φορέα, αλλά με εξαιρετικά μεγάλη φειδώ, καθώς στο σκληρό κάστινγκ της Βασιλίσσης Αμαλίας θα προτιμηθούν «λίγοι και καλοί» από την παλιά πολιτική φρουρά.

Μια τέτοια συνθήκη θα εξυπηρετήσει και τον απαλό «απογαλακτισμό» του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., από τον οποίο και τεχνικά θα πρέπει να απαγκιστρωθεί, επιλέγοντας εκ των πραγμάτων την οδό της παραίτησής του από κομματικό μέλος της Κουμουνδούρου.

Οι αποστάσεις που τον χωρίζουν από τη σημερινή ηγετική ομάδα είναι κάτι περισσότερο από σαφείς, ενώ οι αιχμές που ακούστηκαν στο 5ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. από κορυφαία στελέχη, χωρίς να εξαιρείται και ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφορικά με την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου «πολιτικού υποκειμένου» από τον Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψαν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Πολύ περισσότερο όταν ειπώθηκαν ενώπιον του κ. Τσίπρα, αλλά και του πλέον στενού κομματικού πυρήνα του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ.

Χωρίς να αποκηρύσσει στο σύνολό της την πολιτική του διαδρομή, ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να συναντηθεί με την πιστή εκλογική του βάση λίαν συντόμως, καθώς η έκδοση του βιβλίου του αναμένεται να συνοδευτεί από μια… διευρυμένη πορεία στον λαό, δηλαδή την παρουσίασή του σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα, κρατώντας ζωντανή τη σπίθα της επανόδου του «αρχηγού» στην πολιτική αρένα. Μια επιστροφή που εκ των πραγμάτων απαιτεί πέρα από πάθος, σύγχρονη ατζέντα, έμψυχο δυναμικό και αρκετούς οικονομικούς πόρους.

Παρότι η προοπτική συγκρότησης ενός αντικυβερνητικού μετώπου υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να αναδιατάξει πλήρως το τοπίο συγκεντρώνοντας το ευρύτερο ενδιαφέρον, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού ξορκίζουν κάθε πειρασμό οικονομικής προσφοράς, καθώς η διαφάνεια συνιστά απαράβατο όρο, αλλά και διαχρονικό χαρακτηριστικό του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως νέα τομή στην τελευταία διάσκεψη του ινστιτούτου του τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε έναν «νέο πατριωτισμό που θα αφορά τους πολλούς», όπως είπε, απέναντι στα «πλούτη για τους λίγους».

Σε προγραμματικό επίπεδο, δε, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση θα σηματοδοτεί μια νέα κυβερνητική πρόταση σε μια περίοδο έκρηξης των ανισοτήτων, όπως ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει, αναζητώντας μια τεκμηριωμένη και λειτουργική απάντηση απέναντι στην «αυταρχική απειλή».

Πολιτική πρόταση

Το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ως πρόκριμα το να «αγωνιστούμε όχι για έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό, αλλά για έναν δημοκρατικό καπιταλισμό» που θα αντιτίθεται στην ανερχόμενη ολιγαρχία και στον αυταρχισμό, διαμορφώνει τον καμβά της νέας πολιτικής του πρότασης, η οποία έχει μπολιαστεί από την εξωστρέφειά του, τα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα του Harvard, τη συναναστροφή με θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων και της Πολιτικής Επιστήμης και βέβαια τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την παγκόσμια συντηρητική στροφή, αλλά και τη ραγδαία άνοδο της Ακροδεξιάς, για την οποία έχει πολλάκις προειδοποιήσει.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI