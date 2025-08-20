Πούτιν εναντίον Ζελένσκι: Η συνάντηση που δεν θα γίνει ποτέ – Τα μυστικά του Κρεμλίνου αποκαλύπτονται

Σε έναν κόσμο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις φουντώνουν και οι ηγέτες παίζουν σκάκι με τις μοίρες εκατομμυρίων, η πιθανότητα μιας άμεσης συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαντάζει πιο μακρινή από ποτέ. Παρά τις πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις από την Ουάσινγκτον, το Κρεμλίνο στέλνει σαφή μηνύματα άρνησης, αποκαλύπτοντας βαθιές ρωγμές στη ρωσική στρατηγική και ιδεολογία.

Η Αρχική Ευφορία και η Ρωσική Ψυχρολουσία

Τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025, στον Λευκό Οίκο φάνηκε να υπάρχει μια ευρεία συναίνεση για το επόμενο βήμα: μια διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Οι συζητήσεις γύρω από αυτό το ενδεχόμενο, που προέκυψαν από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη, έδιναν την εντύπωση μιας πιθανής διπλωματικής ανατροπής. Ωστόσο, η ρωσική αντίδραση ήταν άμεση και αποκαλυπτική.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους: «Η ιδέα συζητήθηκε ότι θα ήταν κατάλληλο να μελετηθεί η ευκαιρία ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων των ρωσικών και ουκρανικών πλευρών». Καμία αναφορά στα ονόματα των δύο ηγετών, καμία ένδειξη ότι αυτή η «ανύψωση» θα μπορούσε να φτάσει στο προεδρικό επίπεδο. Ήταν μια προσεκτικά διατυπωμένη απάντηση, που άφηνε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα χωρίς καμία δέσμευση.

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Αυγούστου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίστηκε σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, υιοθετώντας έναν φαινομενικά πιο συμφιλιωτικό τόνο. «Δεν αρνούμαστε καμία μορφή εργασίας – ούτε διμερή ούτε τριμερή», τόνισε. Ωστόσο, πρόσθεσε μια κρίσιμη προϋπόθεση: «Οποιεσδήποτε επαφές που εμπλέκουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμαστούν με τη μέγιστη προσοχή». Στη διπλωματική γλώσσα του Κρεμλίνου, αυτή η φράση μεταφράζεται ως σαφής άρνηση – τουλάχιστον για την ώρα.

Αυτή η στάση δεν προκαλεί έκπληξη σε όσους παρακολουθούν στενά τις ρωσο-ουκρανικές σχέσεις. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με μονομερή απόφαση του Πούτιν να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητα τα αυτοαποκαλούμενα κρατίδια του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, βασίζεται σε μια βαθιά ιδεολογική πεποίθηση. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι η Ουκρανία αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της δικής μας ιστορίας, πολιτισμού και πνευματικού χώρου», και ότι ο διαχωρισμός της από τη Ρωσία ήταν ένα ιστορικό λάθος. Σε αυτό το πλαίσιο, μια συνάντηση με τον Ζελένσκι θα ισοδυναμούσε με παραδοχή ήττας.

Οι Ειδικοί Μιλούν: Μια Συνάντηση ως Σύμβολο Αποτυχίας

Η Ορίσια Λουτσέβιτς, διευθύντρια του προγράμματος Ρωσίας και Ευρασίας στο Chatham House, περιγράφει γλαφυρά το δίλημμα του Πούτιν: «Θα πρέπει να αποδεχτεί την αποτυχία να καθίσει με έναν πρόεδρο που θεωρεί αστείο, από μια χώρα που δεν υπάρχει». Πράγματι, μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε τεράστια αντιστροφή για τον Ρώσο ηγέτη, που θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί στον ρωσικό λαό. «Έχει πλύσει τόσο πολύ τα μυαλά των Ρώσων μέσω της κρατικής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας τον Ζελένσκι ως Ναζί και την Ουκρανία ως μαριονέτα της Δύσης, ότι ο Ζελένσκι είναι παράνομος. Γιατί ξαφνικά να μιλάει μαζί του;», αναρωτιέται η Λουτσέβιτς.

Το Κρεμλίνο δεν περιορίζεται σε ρητορικές επιθέσεις. Αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ζελένσκι, εστιάζοντας στην αναβολή των ουκρανικών εκλογών λόγω πολεμικού νόμου. Στο πιο πρόσφατο «ειρηνευτικό» μνημόνιο της Ρωσίας, απαιτείται η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε τελική συμφωνία ειρήνης. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι με το όνομά του, προτιμώντας τον υποτιμητικό όρο «το καθεστώς του Κιέβου». Αξίζει να θυμηθούμε ότι στις πρώτες άμεσες συνομιλίες στην Τουρκία τον Μάιο, ο Πούτιν έστειλε μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής… έναν συγγραφέα ιστορικών βιβλίων, υπονομεύοντας εξαρχής τη σοβαρότητα.

Η Τατιάνα Στανοβάγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia και ιδρύτρια του R.Politik, προσθέτει μια ακόμα διάσταση: Για τον Πούτιν, ο πόλεμος αφορά πρωτίστως την αντιπαράθεση με τη Δύση, όχι τόσο με την Ουκρανία. Ωστόσο, θα μπορούσε να δεχτεί μια συνάντηση αν πίστευε ότι θα ήταν επιτυχής. «Τα βασικά αιτήματα πρέπει να είναι στο τραπέζι και ο Ζελένσκι να είναι έτοιμος να τα συζητήσει», εξηγεί σε συνέντευξή της. Αυτά τα αιτήματα περιλαμβάνουν την παραχώρηση εδαφών που ελέγχει ακόμα η Ουκρανία – κάτι που ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει κατηγορηματικά.

Ο Ρόλος του Τραμπ: Ενδιάμεσος ή Ενεργοποιητής;

Σε αυτό το παζλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύεται ως κλειδί. Ο Πούτιν βλέπει τον Αμερικανό πρόεδρο ως «ενεργοποιητή» της ρωσικής όρασης για διακανονισμό, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πιέσουν το Κίεβο να γίνει πιο ευέλικτο. Μια φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο δείχνει τον Τραμπ να μιλάει τηλεφωνικά με τον Πούτιν στις 18 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες.

Η Στανοβάγια προτείνει ότι η Ρωσία μπορεί να προχωρήσει σε έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με υψηλότερου επιπέδου εκπροσώπους όπως ο Ουσάκοφ ή ο Λαβρόφ, για να κρατήσει τις ΗΠΑ ικανοποιημένες. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν θα ρισκάρει μια «ενέδρα» – δηλαδή μια συνάντηση όπου τα αιτήματά του θα απορριφθούν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ξεκίνησε ενθουσιωδώς, ανακοινώνοντας στο Truth Social ότι «ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι». Ωστόσο, μέχρι την επόμενη μέρα, σε εμφάνισή του στο Fox News, φάνηκε να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα: «Το ρύθμισα κάπως με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς είμαστε απλώς οι μεσολαβητές».

Ενα διπλωματική αδιέξοδο;

Αυτή η άρνηση του Πούτιν δεν είναι απλώς τακτική – είναι βαθιά ριζωμένη στην ρωσική αφήγηση για τον πόλεμο. Μια συνάντηση θα απαιτούσε παραδοχή ότι η Ουκρανία είναι ανεξάρτητο κράτος και ο Ζελένσκι νόμιμος ηγέτης, κάτι που αναιρεί χρόνια προπαγάνδας. Εν τω μεταξύ, ο ρόλος της Δύσης, με τον Τραμπ στο τιμόνι, παραμένει αμφιλεγόμενος: Θα γίνει ο καταλύτης για ειρήνη ή εργαλείο ρωσικών πιέσεων;

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Θα υπάρξει ποτέ αυτή η ιστορική χειραψία; Ή θα παραμείνει ένα άπιαστο όνειρο σε έναν κόσμο διχασμένο;