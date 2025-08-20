Πρακτικά-fed:-Διχασμός-για-πληθωρισμό,-δασμούς-και-αγορά-εργασίας

Κυρίαρχη ανησυχία των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά την συνεδρίαση του Ιουλίου, ήταν η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού.>

Κυρίαρχη ανησυχία των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά την συνεδρίαση του Ιουλίου, ήταν η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, απεικονίζουν τις διαφορετικές απόψεις των μεταξύ των μελών της επιτροπής χάραξης νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι ψήφισαν τελικά να διατηρήσουν σταθερό το βασικό επιτόκιο παρά τις αντιρρήσεις δύο διοικητών της Fed που υποστήριξαν μία μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.

«Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο στο 4,25% έως 4,50% σε αυτή τη συνεδρίαση», αναφέρεται.

Όπως διαφαίνεται, οι αξιωματούχοι επισήμαναν τις αυξανόμενες απειλές για την οικονομία που απαιτούν παρακολούθηση, ωστόσο συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι η τρέχουσα στάση τους ήταν η κατάλληλη.

«Οι συμμετέχοντες επισήμαναν τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διττής αποστολής της Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC), τονίζοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού και την πτωτική πορεία της απασχόλησης», σημειώνεται στα πρακτικά.

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ μονοπώλησε μεγάλο μέρος της συζήτησης, σύμφωνα με τα πρακτικά. «Όσον αφορά τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, οι συμμετέχοντες επισήμαναν τις αβέβαιες επιπτώσεις των δασμών και την πιθανότητα αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό» υπογραμμίζεται. Επισημαίνεται μάλιστα ότι «εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το μέγεθος και τη διάρκεια των επιπτώσεων της αύξησης των δασμών».

Ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των δασμών στον πληθωρισμό, ενώ άλλοι ανησύχησαν ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει «ρωγμές» και ίσως χρειαστεί στήριξη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση.

«Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι η Επιτροπή ίσως βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος ενώ οι προοπτικές για την απασχόληση επιδεινώνονται», αναφέρεται. Οι αποφάσεις για τα επιτόκια «θα εξαρτηθούν από το πόσο απέχει κάθε μεταβλητή από τον στόχο της Επιτροπής και τους διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες για την κάλυψη αυτών των κενών».

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), που έδειξε ότι η αύξηση της απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα παρέμεινε αδύναμη τον Ιούλιο, ενώ οι προηγούμενοι μήνες (Μάιος και Ιούνιος) αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, και χωρίς αυτά τα στοιχεία, οι αξιωματούχοι της Fed είχαν ήδη επισημάνει ότι «οι κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά, λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της καταναλωτικής δαπάνης, ενώ ορισμένα νεότερα δεδομένα δείχνουν αποδυνάμωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας».

Τα πρακτικά δόθηκαν στη δημοσιότητα δύο ημέρες πριν την ομιλία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στην ετήσια σύνοδο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, όπου αναμένεται να δώσει σήματα τόσο για την πορεία της νομισματικής πολιτικής όσο και για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας.

