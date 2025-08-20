«Πρεμιέρα»-με-εξεταστική-για-κυβέρνηση-και-αντιπολίτευση 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η νέα πολιτική σεζόν θα ξεκινήσει ιδιαιτέρως επιθετικά ειδικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μπορεί το βλέμμα των κομμάτων να είναι στραμμένο στη ΔΕΘ, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ωστόσο στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα συγκροτηθεί είναι επίσης εστιασμένη η προσοχή των επιτελών σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από τη σφοδρή μάχη στη Βουλή στα τέλη Ιουλίου όπου αποφασίστηκε η σύστασή της. Θα αποτελείται από 31 μέλη με τη Νέα Δημοκρατία να έχει, όπως είναι φυσικό την πλειοψηφία. Οι εργασίες της, υπό κανονικές συνθήκες, θα διαρκέσουν για περίπου τρεις μήνες και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον ποια θα είναι τα μέλη της Κ.Ο. από τη Νέα Δημοκρατία που θα πάρουν πάνω τους το βάρος να μετέχουν στην επιτροπή. Και αν, βεβαίως καταγραφούν αρνήσεις.

Όλοι αναμένουν πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα δώσει έμφαση και στα παλαιότερα χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού, το 1998. Όσα έχουν ακουστεί έως τώρα από στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δείχνουν πως αυτός θα είναι ο προσανατολισμός των «γαλάζιων» βουλευτών. Ενδιαφέρον θα έχει ακόμα και η επιλογή της ημερομηνίας της έναρξης των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, καθώς για τις αρχές του επόμενου μήνα στο Μαξίμου στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται μόνο η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ «ζυγίζουν» όλα τα ενδεχόμενα για τη στάση που θα κρατήσουν. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να υπερασπιστούν τις δικές τους περιόδους διακυβέρνησης, αλλά και στην Κουμουνδούρου την τετραετία 2015 – 2019. Η παραμονή στις εργασίες της επιτροπής θα εκληφθεί ως «νομιμοποίηση» της διαδικασίας τη στιγμή που είχαν διαμηνύσει πως μόνο η προανακριτική για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ήταν η επιλογή που θα έπρεπε να προκριθεί. Από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης υποστήριξαν πως η πρόταση της κυβερνώσας παράταξης είναι ένα τέχνασμα για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες των δικών της στελεχών. Αν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεγαν την αποχή τα άλλα κόμματα θα είχαν όλο το έδαφος ελεύθερο μπροστά τους να μονοπωλήσουν την κριτική προς την κυβέρνηση και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, αφού οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται ζωντανά.

Η συμμετοχή είναι μονόδρομος, καθώς αναμένουν και νέα στοιχεία να έρθουν στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα. Η λογική λέει πως ειδικά από την αρχή των εργασιών δεν θα λείψει κανείς. Θα κατατεθούν οι λίστες με τους μάρτυρες που πρέπει να κληθούν και από τη στιγμή που η πλειοψηφία αρνηθεί να δεχτεί σημαντικά, κατά την κρίση της αντιπολίτευσης πρόσωπα, τα κόμματα της μειοψηφίας θα διαλέξουν τον τρόπο που θα διαμαρτυρηθούν. «Όπλο» της αντιπολίτευσης σε όλη τη διαδικασία παραμένει η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως η εξεταστική για τα Τέμπη δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής.

Στην Ηρώδου Αττικού γνωρίζουν πως θα είναι μια διαδικασία δύσκολη που θα προκαλέσει πολλές εντάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα τρέχουν και τα δικαστικά συμβούλια για τους Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη. Ήδη έχουν ακουστεί φωνές από την αντιπολίτευση πως ως μάρτυρας θα πρέπει να κληθεί και ο πρωθυπουργός. Και μόνο το γεγονός πως οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες επιβάλουν προς τα κόμματα μια ιδιαίτερη προετοιμασία, καθώς οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.