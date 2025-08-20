Ρεκόρ-14-ετών-στις-καταθέσεις-με-στροφή-σε-σχεδόν-άτοκους-λογαριασμούς

Σε ύψος ρεκόρ των τελευταίων 14 ετών έφθασαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούνιο στα 204,49 εκατ. ευρώ. Επίπεδα που μπορούν να τροφοδοτήσουν την οικονομία και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ασφαλή χρηματοδότηση των τραπεζών.

Την ανοδική πορεία των καταθέσεων όσο και τη δυναμική που προσδίδουν στην χρηματοδότηση των τραπεζών καταγράφει ο SSM το εποπτικό όργανο της ΕΚΤ, που με στοιχεία πρώτου τριμήνου δίνει για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τις καταθέσεις τους, συνολική χρηματοδότησή τους από τις αποταμιεύσεις νοικοκυριών σε ποσοστό 59,9% το τέταρτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων χρηματοδοτούν τις ελληνικές συστημικές τράπεζες κατά 21,04% ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης από δάνεια και πιστώσεις τραπεζών ή της ΕΚΤ, έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 7,62%. Είναι, επίσης, το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό δανεισμού τραπεζών (πλην των καταθετών τους), στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία εξαμήνου της ΤτΕ αποκαλύπτουν ταυτόχρονα, ότι το κόστος της χρηματοδότησης για τις τράπεζες αποκλιμακώνεται σταθερά κι όχι μόνον επειδή τα επιτόκια μειώνονται. Αλλά κι επειδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αναζήτηση καλύτερων αποδόσεων με ομόλογα, Αμοιβαία Κεφάλαια και μετοχές, μειώνουν σταθερά τις αποταμιεύσεις τους σε προθεσμιακές καταθέσεις και ρέπος. Αντίθετα, αυξάνουν τις βραχυχρόνιες καταθέσεις τύπου ταμιευτηρίου που αποδίδουν πενιχρά επιτόκια.

Οι καταθέσεις σταθερά αυξάνονται ανά εξάμηνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο, με τον λογισμό των τόκων. Έτσι τον Ιούνιο 2025 σημειώθηκε:

-Ρεκόρ συνολικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στα 204,49 δισ. ευρώ,

-Ρεκόρ καταθέσεων επιχειρήσεων στα 50,14 δισ. ευρώ,

-Το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ 14 ετών (πίσω από τα 150,35 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2024), στις καταθέσεις νοικοκυριών με 149,579 δισ. ευρώ.

Όμως ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν τον Ιούνιο, κατά 4,36 δισ. ευρώ, τα 4,269 δισ. ευρώ ήταν μη αποδοτικές και τοκοφόρες καταθέσεις που η ΤτΕ καταγράφει ως καταθέσεις μίας ημέρας και 93 εκατ. ευρώ ήταν άλλες καταθέσεις ή ρέπος.

Το ρεκόρ συνοδεύεται από σταθερή στροφή των καταθετών στις μη αποδοτικές καταθέσεις μίας ημέρας που έφθασαν συνολικά τα 152,21 δισ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου οι επιχειρήσεις είχαν καταθέσεις μίας ημέρας 39,01 δισ. ευρώ και αντίστοιχα τα νοικοκυριά 113,19 δισ. ευρώ καταθέσεων μίας ημέρας.

Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις μείωσαν περίπου κατά 400 εκατ. ευρώ άλλες καταθέσεις τους και ρέπος και αύξησαν κατά 3,58 δισ. ευρώ, τις καταθέσεις μίας ημέρας.

Αντίστοιχα τα νοικοκυριά, αύξησαν κατά 697 εκατ. ευρώ τις καταθέσεις τους τον Ιούνιο. Το ποσό προκύπτει, από αύξηση κατά 1,28 δισ. ευρώ των μη αποδοτικών καταθέσεων μίας ημέρας, και από μείωση κατά 592 εκατ. ευρώ των λοιπών καταθέσεων και ρέπος…

Στο πρώτο εξάμηνο, τα νοικοκυριά αύξησαν κατά 1,89 δισ. ευρώ τις καταθέσεις μίας ημέρας, αλλά μείωσαν περισσότερο, κατά 1,918 δισ. ευρώ λοιπές καταθέσεις και ρέπος.