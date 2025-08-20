Ρωσική προκληση στην Πολωνία: Έκρηξη Drone στα ανατολικά σύνορα αναζωπυρώνει τις εντάσεις!

Η Πολωνία κατήγγειλε μια «προκληση» από τη Ρωσία μετά από την έκρηξη ενός drone στην ανατολική περιοχή της χώρας, ένα περιστατικό που συνέβη τη νύχτα της 20ης Αυγούστου 2024. Το drone συνετρίβη και εξερράγη σε ένα χωράφι με καλαμπόκι, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Βαρσοβία και σε παρόμοια απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Η έκρηξη δημιούργησε έναν κρατήρα πλάτους πέντε έως έξι μέτρων και βάθους 50 εκατοστών, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.

Τα Κύρια Γεγονότα

Οι πολωνικές αρχές ενημερώθηκαν για την έκρηξη από την αστυνομία το πρωί, και ξεκίνησε αμέσως έρευνα για να διαπιστωθεί η προέλευση του περιστατικού. Ο πολωνικός στρατός εντόπισε ένα αντικείμενο στο σημείο, το οποίο περιγράφηκε ως πιθανό «στοιχείο παλαιού κινητήρα προπέλας», και δήλωσε ότι δεν καταγράφηκε καμία παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου εκείνη τη νύχτα. Οι αρχικές εκτιμήσεις από τον περιφερειακό εισαγγελέα Grzegorz Trusiewicz του Λούμπλιν έδειξαν «πολύ ισχυρή πιθανότητα» ότι το αντικείμενο ήταν στρατιωτικό drone, αποκλείοντας πολιτικά ή λαθρεμπορικά drones. Δεν επιβεβαιώθηκε η πιθανότητα να πρόκειται για «drone αυτοκτονίας», και ένας ειδικός σε στρατιωτικά οπλικά συστήματα στάλθηκε στο σημείο για να ταυτοποιήσει τον ακριβή τύπο της συσκευής. Η στρατιωτική αστυνομία της Πολωνίας ανέπτυξε σαρωτή 3D για να βοηθήσει στην ανακατασκευή της σκηνής.

Τα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές του υπουργείου Άμυνας, εικάζουν ότι το drone μπορεί να είναι ρωσικό μοντέλο Gerbera, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ως δόλωμα σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Αυτός ο τύπος drone βρέθηκε πρόσφατα και στη Λιθουανία, προκαλώντας το Βίλνιους να ζητήσει άμεσα μέτρα από το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση των αεροπορικών του αμυνών.

Δηλώσεις Κυβερνητικών Αξιωματούχων

Ο Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, κατήγγειλε το περιστατικό ως «προκληση» από τη Ρωσία, δηλώνοντας: «Για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια προκληση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, με ένα ρωσικό drone.» Νωρίτερα, ανέφερε διάφορες υποθέσεις, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία από αυτές τις υποθέσεις που σχετίζονται με ρωσικό drone, λευκορωσικό drone, drone λαθρεμπορίου ή πράξη σαμποτάζ στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,» όπως αναφέρθηκε από το TVP World.

Ο Radoslaw Sikorski, υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, περιέγραψε το γεγονός ως «νέα παραβίαση του εναέριου χώρου μας από την Ανατολή» και ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα διαμαρτυρηθεί στον υπεύθυνο, όπως δήλωσε στο X.

Ιστορικό Πλαίσιο και Σχετικά Περιστατικά

Το 2023, η Πολωνία ανέφερε ότι ένας ρωσικός πύραυλος διέσχισε τον εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία. Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2022, ένας ουκρανικός πύραυλος αεράμυνας έπεσε στο πολωνικό χωριό Przewodow, κοντά στα σύνορα, σκοτώνοντας δύο πολίτες. Αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες εντάσεις και την εγγύτητα του πολωνικού εδάφους με τη ζώνη σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ενώ η ακριβής προέλευση του drone παραμένει υπό έρευνα, η Ρωσία είναι έντονα ύποπτη λόγω του τύπου του drone και των πρόσφατων παρόμοιων περιστατικών, όπως αυτό στη Λιθουανία.