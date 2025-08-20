Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο τα πρακτικά της Fed

Η Wall Street ανοίγει την Τετάρτη (20/8) με μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ανάμεικτα αποτελέσματα εταιρειών λιανικής και αναμένουν τη δημοσίευση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,10% στις 44.965,32 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,53% στις 6.377,23 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 1,29% και διαμορφώνεται στις 21.038,59 μονάδες.

Οι μετοχές της Target πέφτουν πάνω από 10% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας λιανικής πώλησης για νέα μείωση των πωλήσεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, νέο διευθύνοντα σύμβουλο που θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Φεβρουαρίου 2026. Αντίθετα, η Lowe’s σημειώνει άνοδο 2,9% μετά την ανακοίνωση των κερδών της, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Οι επενδυτές αναμένουν, επίσης, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Ιουλίου, τα οποία θα δημοσιευθούν στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα). Τότε, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατήρησαν για άλλη μια φορά σταθερά τα επιτόκια, αλλά οι διοικητές της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν διαφώνησαν, σημειώνοντας την πρώτη φορά που δύο μέλη της Fed με δικαίωμα ψήφου διαφώνησαν από το 1993.

Αυτό προηγείται των δηλώσεων του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή (22/8), τις οποίες οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 85% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Αναμένουμε ότι η φετινή συνάντηση στο Τζάκσον Χολ θα προσφέρει στον Πάουελ την ευκαιρία να υποδείξει εκ νέου τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Andrzej Skiba, επικεφαλής της ομάδας BlueBay U.S. Fixed Income της RBC Global Asset Management. «Παρότι υπάρχουν ορισμένα σημεία που προκαλούν ανησυχία στα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτού του μήνα, πιθανότατα δεν αρκούν για να αποτρέψουν τους «περιστέρια» της επιτροπής».