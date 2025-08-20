Σημάδια κόπωσης: Πτώση στη μεταποίηση σκιάζει την ελαφριά βελτίωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας παγκοσμίως, η Ελλάδα δείχνει να βαδίζει σε τροχιά ανάκαμψης και σταθερότητας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που δημοσιεύθηκαν στις 19 Αυγούστου 2025, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σημείωσε αύξηση 1,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αυτό το ποσοστό μπορεί να φαντάζει μέτριο, αλλά κρύβει πίσω του εντυπωσιακές επιδόσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα ορυχεία και οι κατασκευές, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει προκλήσεις σε άλλους, όπως η μεταποίηση.

Το συνολικό ποσό του κύκλου εργασιών για το Β’ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 123.779.905 χιλιάδες ευρώ, από 122.214.629 χιλιάδες ευρώ το 2024.

Συνολική Εικόνα: Αύξηση 1,3% και Ιστορική Εξέλιξη

Το γράφημα 1 της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ απεικονίζει καθαρά την ανοδική τροχιά του τριμηνιαίου κύκλου εργασιών από το 2019 έως το 2025. Ξεκινώντας από χαμηλά επίπεδα το 2019 (π.χ. 78.744.539 χιλ. ευρώ το Α’ τρίμηνο), η οικονομία έφτασε σε υψηλά επίπεδα το 2025, με το Β’ τρίμηνο να αγγίζει τα 123.779.905 χιλ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19, με σταθερή αύξηση από το 2021 και έπειτα.

Συγκεκριμένα:

Α’ Τρίμηνο 2025 : Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 105.579.832 χιλ. ευρώ, αύξηση 2,4% από το Α’ τρίμηνο 2024 (103.124.658 χιλ. ευρώ).

: Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 105.579.832 χιλ. ευρώ, αύξηση 2,4% από το Α’ τρίμηνο 2024 (103.124.658 χιλ. ευρώ). Β’ Τρίμηνο 2025: Η αύξηση ήταν 1,3%, δείχνοντας μια ελαφρώς πιο συγκρατημένη, αλλά θετική, δυναμική.

Αυτά τα νούμερα καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Ωστόσο, για πιο λεπτομερή μηνιαία ανάλυση, η ΕΛΣΤΑΤ εστιάζει στις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες υποβάλλουν στοιχεία μηνιαίως. Εδώ, ο Ιούνιος 2025 έδειξε εντυπωσιακή αύξηση 6,3%, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 36.517.115 χιλ. ευρώ από 34.346.414 χιλ. ευρώ τον Ιούνιο 2024.

Οι Νικητές και οι Προκλήσεις

Ο Πίνακας 1 παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των επιχειρήσεων, ταξινομημένων κατά NACE Αναθ. 2 (ευρωπαϊκή ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων). Ας δούμε τους βασικούς τομείς και τις μεταβολές τους για το Β’ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το 2024:

Ορυχεία και Λατομεία (Κωδ. Β) : Η μεγαλύτερη αύξηση, κατά 15,0%! Από 267.548 χιλ. ευρώ το 2024, έφτασε τα 307.770 χιλ. ευρώ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση για πρώτες ύλες, πιθανώς λόγω κατασκευαστικών έργων ή εξαγωγών.

: Η μεγαλύτερη αύξηση, κατά 15,0%! Από 267.548 χιλ. ευρώ το 2024, έφτασε τα 307.770 χιλ. ευρώ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση για πρώτες ύλες, πιθανώς λόγω κατασκευαστικών έργων ή εξαγωγών. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου κλπ. (Κωδ. Δ) : Αύξηση 13,9%, από 6.253.246 σε 7.121.733 χιλ. ευρώ. Η ενεργειακή μετάβαση και η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. λόγω καλοκαιριού) παίζουν ρόλο εδώ.

: Αύξηση 13,9%, από 6.253.246 σε 7.121.733 χιλ. ευρώ. Η ενεργειακή μετάβαση και η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. λόγω καλοκαιριού) παίζουν ρόλο εδώ. Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (Κωδ. Π) : Αύξηση 8,0%, από 915.810 σε 989.264 χιλ. ευρώ. Η συνεχής ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, ενισχυμένη από δημογραφικές αλλαγές, εξηγεί αυτή την τάση.

: Αύξηση 8,0%, από 915.810 σε 989.264 χιλ. ευρώ. Η συνεχής ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, ενισχυμένη από δημογραφικές αλλαγές, εξηγεί αυτή την τάση. Κατασκευές (Κωδ. ΣΤ) : Αύξηση 7,6%, από 4.957.396 σε 5.331.805 χιλ. ευρώ. Τα έργα υποδομής, όπως αυτά που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνεται να δίνουν ώθηση.

: Αύξηση 7,6%, από 4.957.396 σε 5.331.805 χιλ. ευρώ. Τα έργα υποδομής, όπως αυτά που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνεται να δίνουν ώθηση. Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (Κωδ. Ρ): Αύξηση 5,3%, από 1.938.190 σε 2.039.949 χιλ. ευρώ. Ο τουρισμός και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού συμβάλλουν.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και μειώσεις ή στασιμότητα:

Μεταποίηση (Κωδ. Γ) : Μείωση 0,9%, από 24.863.927 σε 24.646.023 χιλ. ευρώ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξήσεις κόστους πρώτων υλών ή ανταγωνισμό από εισαγωγές.

: Μείωση 0,9%, από 24.863.927 σε 24.646.023 χιλ. ευρώ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξήσεις κόστους πρώτων υλών ή ανταγωνισμό από εισαγωγές. Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (Κωδ. Θ): Πρακτικά μηδενική αλλαγή (0,0%), στα 5.706.324 χιλ. ευρώ. Παρά την τουριστική περίοδο, φαίνεται ότι η αύξηση ήταν περιορισμένη, ίσως λόγω πληθωρισμού.

Για το Α’ τρίμηνο 2025, η συνολική αύξηση ήταν 2,4%, με πρωταθλητή την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος (28,2%) και μείωση σε τομείς όπως η Δημόσια Διοίκηση (-5,7%). Ο Ιούνιος 2025 Λάμπει για τις Διπλογραφικές Επιχειρήσεις (Πίνακας 2)

Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (περίπου το 30% του συνόλου, αλλά με υψηλότερη οικονομική βαρύτητα), τα μηνιαία δεδομένα είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά.

Κατασκευές (Κωδ. ΣΤ) : Εκρηκτική αύξηση 23,6% τον Ιούνιο 2025, από 1.244.650 σε 1.538.868 χιλ. ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει την τριμηνιαία τάση και υποδηλώνει έντονη δραστηριότητα σε έργα.

: Εκρηκτική αύξηση 23,6% τον Ιούνιο 2025, από 1.244.650 σε 1.538.868 χιλ. ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει την τριμηνιαία τάση και υποδηλώνει έντονη δραστηριότητα σε έργα. Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (Κωδ. Μ) : Αύξηση 17,9%, από 1.027.796 σε 1.211.769 χιλ. ευρώ. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνολογίας ανθούν.

: Αύξηση 17,9%, από 1.027.796 σε 1.211.769 χιλ. ευρώ. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνολογίας ανθούν. Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (Κωδ. Α) : Αύξηση 15,1%, από 306.997 σε 353.350 χιλ. ευρώ, πιθανώς λόγω εποχικών παραγόντων.

: Αύξηση 15,1%, από 306.997 σε 353.350 χιλ. ευρώ, πιθανώς λόγω εποχικών παραγόντων. Ορυχεία και Λατομεία (Κωδ. Β): Αύξηση 6,7%, συνεχίζοντας την καλή πορεία.

Η μικρότερη αύξηση ήταν στην Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (0,1%), ενώ υπήρξαν και μειώσεις, όπως στην Παροχή Νερού (-1,3% τον Μάιο, αλλά +7,4% τον Ιούνιο).

Μεθοδολογία: Πώς Καταρτίστηκαν τα Στοιχεία;

Η ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται σε διοικητικές πηγές για αξιοπιστία και ταχύτητα. Τα δεδομένα προέρχονται από:

Το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2022 (ενεργές επιχειρήσεις και κλάδοι).

Φορολογικά αρχεία εσόδων από 2019-2025.

Η στατιστική μονάδα είναι η νομική μονάδα (ΑΦΜ), και η ταξινόμηση ακολουθεί την NACE Αναθ. 2. Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα με προηγούμενες εκδόσεις, και αναλυτικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ.

Προοπτικές και Προκλήσεις για την Ελληνική Οικονομία

Η αύξηση 1,3% το Β’ τρίμηνο 2025 είναι ένα θετικό σήμα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα ορυχεία, οι κατασκευές και η ενέργεια, που δείχνουν δυναμική. Ωστόσο, η μείωση στη μεταποίηση και η στασιμότητα στον τουρισμό υπενθυμίζουν την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, όπως ενίσχυση της βιομηχανίας και μείωση του ενεργειακού κόστους.

Αυτά τα στοιχεία όχι μόνο αντανακλούν την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και προμηνύουν μια οικονομία που, παρά τις διεθνείς πιέσεις, μπορεί να “τρέξει” πιο γρήγορα.