Στα-χέρια-της-lowe’s-η-foundation-building-materials-για-8,8-δισ.-δολάρια-σε-μετρητά

Η Lowe’s έχει εξασφαλίσει 9 δισ. δολάρια σε ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Bank of America και την Goldman Sachs για την ολοκλήρωση του deal.

Σε συμφωνία ώστε να εξαγοράσει την Foundation Building Materials, για περίπου 8,8 δισ. δολάρια σε μετρητά κατέληξε η Lowe’s.

Σύμφωνα με το -, με το deal για την απόκτηση της βορειοαμερικανικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικοδομικών προϊόντων, η Lowe’s επεκτείνει τις δραστηριότητες της Lowe πέρα από τα είδη βελτίωσης σπιτιού, εξυπηρετώντας περισσότερους επαγγελματίες πελάτες στον τομέα των κατασκευών.

Η Foundation Building εξαγοράστηκε από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων American Securities σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ενώ διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 370 καταστήματα σε ΗΠΑ και Καναδά, πετυχαίνοντας τζίρο 6,5 δισ. δολαρίων το 2024.

Η Lowe’s έχει εξασφαλίσει 9 δισ. δολάρια σε ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Bank of America και την Goldman Sachs για την ολοκλήρωση του deal.