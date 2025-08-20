Συνεταιριστική-Τράπεζα-Καρδίτσας:-Τι-απαντά-για-το-πρόστιμο-της-Γενικής-Γραμματείας-Εμπορίου

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο για το τιμολόγιο εργασιών της, εξέδωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, όπου δηλώνει ότι σέβεται το θεσμικό πλαίσιο και τους ελέγχους, ωστόσο διαφωνεί με την ερμηνεία των αρχών και τονίζει ότι έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Όπως επισημαίνει, διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα και πιο διαφανή τιμολόγια στην ελληνική αγορά, χωρίς καταχρηστικές χρεώσεις, και επισημαίνει πως παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας, της δίκαιης μεταχείρισης και της στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

«Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έλαβε γνώση της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε εφαρμογή του ν. 2251/1994 και της ΥΑ Ζ1-798/2008. Η Τράπεζα σέβεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο και τους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο διαφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του τιμολογίου εργασιών της και έχει ήδη ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της προσφεύγοντας στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια για την επανεξέταση της υπόθεσης, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την ορθότητα αυτής, καθώς εκτιμούμε ότι η εν λόγω απόφαση δεν αντανακλά την πραγματική μας λειτουργία και φιλοσοφία.

Θεωρούμε ότι το τιμολόγιο εργασιών μας δεν περιέχει καταχρηστικές χρεώσεις και ουδέποτε η Τράπεζα μας έχει επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους πελάτες της. Αντίθετα, η Τράπεζα μας διαθέτει ένα από τα πιο χαμηλά και ξεκάθαρα τιμολόγια εργασιών και προμηθειών στην ελληνική τραπεζική αγορά, σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσα πρακτική των υψηλών προμηθειών και των μηνιαίων χρεώσεων. Παράλληλα, επανεξετάζουμε διαρκώς τις διαδικασίες και τα έγγραφά μας, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη των μελών και πελατών μας.

Ως Συνεταιριστική Τράπεζα, παραμένουμε προσηλωμένοι στις Αρχές της διαφάνειας, της υπεύθυνης τραπεζικής πρακτικής, της δίκαιης μεταχείρισης και της συνεργασίας με τα Μέλη μας, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία σε κάθε κοινωνική και οικονομική συγκυρία. Με συνέπεια και σεβασμό, συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις ανάγκες επιχειρήσεων, νοικοκυριών και μελών μας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης».