Τα-έμπλεξε-ο-Τραμπ-με-την-Κριμαία:-Είναι-φανταστική,-μέσα-στον-ωκεανό-και-στο-μέγεθος-του-Τέξας

Δεν απέφυγε τα γεωγραφικά λάθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κριμαία, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο «Mark Levin Show». Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η ουκρανική χερσόνησος βρίσκεται «στο μέσο του ωκεανού» και πρόσθεσε με στόμφο πως είναι μια «υπέροχη περιοχή»… στο μέγεθος του Τέξας!

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας η Ρωσία δεν προχώρησε σε καμία εδαφική κατάκτηση, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν υπό τους προηγούμενους προέδρους. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ τόνισε ότι υπό την ηγεσία του η Μόσχα δεν μπόρεσε να αποσπάσει εδάφη, ενώ αντίθετα «με τον Μπάιντεν πήραν τα πάντα, με τον Ομπάμα πήραν την Κριμαία και με τον Μπους ένα μεγάλο κομμάτι της Γεωργίας». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με εμένα, τι πήραν; Τίποτα. Τίποτα δεν χάθηκε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μάλιστα ότι χωρίς τη δική του προσέγγιση η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Κριμαία «καρδιά και ψυχή της χώρας»

Αναφερόμενος ειδικά στην Κριμαία, ο Τραμπ σημείωσε: «Η Κριμαία ήταν η καρδιά και η ψυχή αυτής της χώρας. Είναι πανέμορφη. Και ο Ομπάμα είπε: “Δώστε τη στη Ρωσία”. Όταν ο Μπαράκ “Χουσεΐν” Ομπάμα την έδωσε, τους είπε “Απλώς παραδώστε την, δεν θα υπάρξει μάχη”. Έτσι την παρέδωσαν. Αυτό ήταν πραγματικά η αρχή μιας καταστροφικής, μακράς περιόδου για τη χώρα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν εκείνος είχε παραχωρήσει εδάφη, «θα ήταν πρωτοσέλιδο σε κάθε εφημερίδα για τα επόμενα 20 χρόνια». Αντίθετα, όπως είπε, όταν το έκανε ο Ομπάμα «δεν μίλησε κανείς».

«Η Κριμαία είναι τεράστια και όμορφη»

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ τόνισε τη σημασία του συγκεκριμένου εδάφους, χωρίς να αποφύγει τα λάθη: «Δεν έδωσα εγώ την Κριμαία. Η Κριμαία είναι τεράστια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το μέγεθος του Τέξας, κάπου στη μέση του ωκεανού. Είναι υπέροχη. Και την έδωσαν εξαιτίας του Ομπάμα. Και ο Τύπος δεν μιλά γι’ αυτό. Όπως δεν μιλά και για το κομμάτι της Γεωργίας».

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως η Κριμαία δεν έχει σχέση με κάποιον ωκεανό, αλλά βρέχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τη Μαύρη Θάλασσα και στα βορειοανατολικά από την Αζοφική, ενώ στην εδαφική της σύγκριση με το Τέξας υστερεί κατά πολύ: η ουκρανική χερσόνησος καταλαμβάνει επιφάνεια 27.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ το Τέξας εκτείνεται σε, περίπου, 700 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ακούστε τη δήλωση για την Κριμαία μετά το 17ο λεπτό του ηχητικού…

