Τα-6+1-ανοιχτά-μέτωπα-της-κυβέρνησης

Της Δώρας Αντωνίου

Σε ρυθμούς κανονικότητας επανέρχεται από σήμερα η κυβέρνηση, καθώς ολοκληρώθηκε το αυγουστιάτικο διάλειμμα και οι διακοπές. Τα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν πολλά και σημαντικά και στις προτεραιότητες της κυβερνητικής ηγεσίας μπαίνει η προσπάθεια να δοθεί ένα έναυσμα επανεκκίνησης της κυβέρνησης, το οποίο θα αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και θα αλλάξει τις διαθέσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας όπου η δυσαρέσκεια και η εσωστρέφεια έχουν ενταθεί. Τα δύσκολα θέματα που παραμένουν παρόντα και δεν βοήθησε η καλοκαιρινή ανάπαυλα να φύγουν από το προσκήνιο, είναι:

-η διαμόρφωση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες ότι τελικά θα ξεπεράσουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν το 1,5 δισ. που αρχικά είχε γίνει γνωστό, έχουν δημιουργήσει προσδοκίες σε πολλές κοινωνικές ομάδες που θεωρούν ότι θα πρέπει να μέτρα να τους αφορούν. Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι τα μέτρα να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερους, ενώ είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και προσδοκίες που δεν θα εκπληρωθούν.

-το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο η αντιπολίτευση διερευνά τις δυνατότητες που έχει για επαναφέρει το ζήτημα της σύστασης προανακριτικής, καθώς θεωρεί ότι η ψηφοφορία για απόρριψη των σχετικών προτάσεων δεν είναι έγκυρη και δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Παράλληλα, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, που πρότεινε η πλειοψηφία, μια ακόμα διαδικασία με την οποία το θέμα θα παραμείνει στο προσκήνιο.

-οι καταστροφές από τις πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας, που πλήττουν το αφήγημα της ετοιμότητας για αντιμετώπιση του φαινομένου και πιέζουν την κυβέρνηση.

-η πιεστική καθημερινότητα για τους πολίτες, με αιχμή την επίμονη ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, που αναδεικνύεται ξανά με αφορμή τη φοιτητική στέγη.

-το κλίμα στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής κατέστη σαφές ότι είναι βαριά η ατμόσφαιρα στις σχέσεις της κυβέρνησης με την κοινοβουλευτική ομάδα, κάτι που αποτυπώθηκε και στους χειρισμούς που έγιναν για την ψηφοφορία επί των προτάσεων για προανακριτική. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα δεν έχει εκτονωθεί και παραμένει φορτισμένη η ατμόσφαιρα.

-η δημοσκοπική υποχώρηση της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις προσλαμβάνουσες που είχαν τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές στην επαφή με την εκλογική βάση κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ούτως ή άλλως, εξαρχής η προσπάθεια για ανατροπή αυτής της εικόνας είχε τοποθετηθεί στις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ, στις οποίες η κυβέρνηση φαίνεται ότι επενδύει πολύ για αναστροφή του κλίματος.

-η απογοήτευση, η ανησυχία και η γκρίνια των βουλευτών με αυτά τα δεδομένα, που επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μπορεί επισήμως η κυβερνητική ηγεσία να έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να πάει σε μια τέτοια επιλογή, ωστόσο τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά πιέζουν τους βουλευτές, οι οποίοι με τη σειρά τους πιέζουν επαναφέροντας διαρκώς εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επανεκλογής τους.



