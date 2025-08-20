Τι απαντά η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για το πρόστιμο €216.000

Ανακοίνωση εξέδωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αναφορικά με το πρόστιμο ύψους 216.000 που της επιβλήθηκε μετά από έλεγχο στις ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ο έλεγχος έδειξε ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε όρο που θεωρείται καταχρηστικός, καθώς επέβαλε δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς να τις εξειδικεύει, να αιτιολογεί το ύψος τους ή να τις συνοδεύει με τα απαραίτητα παραστατικά.

Από τη μεριά της η τράπεζα ισχυρίζεται ότι ουδέποτε προέβη σε αυτές τις χρεώσεις και έχει προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

«Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έλαβε γνώση της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε εφαρμογή του ν. 2251/1994 και της ΥΑ Ζ1-798/2008. Η Τράπεζα σέβεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο και τους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο διαφωνεί με την ερμηνεία που δόθηκε κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του τιμολογίου εργασιών της και έχει ήδη ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της προσφεύγοντας στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια για την επανεξέταση της υπόθεσης, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την ορθότητα αυτής, καθώς εκτιμούμε ότι η εν λόγω απόφαση δεν αντανακλά την πραγματική μας λειτουργία και φιλοσοφία.

Θεωρούμε ότι το τιμολόγιο εργασιών μας δεν περιέχει καταχρηστικές χρεώσεις και ουδέποτε η Τράπεζα μας έχει επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους πελάτες της. Αντίθετα, η Τράπεζα μας διαθέτει ένα από τα πιο χαμηλά και ξεκάθαρα τιμολόγια εργασιών και προμηθειών στην ελληνική τραπεζική αγορά, σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσα πρακτική των υψηλών προμηθειών και των μηνιαίων χρεώσεων. Παράλληλα, επανεξετάζουμε διαρκώς τις διαδικασίες και τα έγγραφά μας, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη των μελών και πελατών μας.

Ως Συνεταιριστική Τράπεζα, παραμένουμε προσηλωμένοι στις Αρχές της διαφάνειας, της υπεύθυνης τραπεζικής πρακτικής, της δίκαιης μεταχείρισης και της συνεργασίας με τα Μέλη μας, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία σε κάθε κοινωνική και οικονομική συγκυρία. Με συνέπεια και σεβασμό, συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις ανάγκες επιχειρήσεων, νοικοκυριών και μελών μας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης».