Υποχωρούν οι ευρωπαϊκοί δείκτες – Στο επίκεντρο ο βρετανικός πληθωρισμός και η Fed

Σε αρνητικό έδαφος άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη (20/8), καθώς η διεθνής επενδυτική ψυχολογία παραμένει ασταθής. Εν τω μεταξύ, αρνητικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές έχει παίξει και η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Σε αυτό το κλίμα, λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,24% στις 556,46 μονάδες.

Οι επιμέρους βασικοί δείκτες κινούνται επίσης στα «κόκκινα», με τον DAX στη Γερμανία να σημειώνει πτώση 0,52% στις 24.310,15, τον FTSE στο Ηνωμένο Βασίλειο να χάνει 0,13% στις 24.310,15 μονάδες και τον CAC στη Γαλλία να υποχωρεί κατά 0,25% στις 7.958,89.

Στις περιφερειακές αγορές, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,30% στις 15.269,69, ενώ ο MIB της Ιταλίας καταγράφει πτώση 0,32% στις 42,885.00 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Ιουλίου, αλλά και στο ετήσιο συνέδριο του Jackson Hole, με την αγορά να αναζητά ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, επίκεντρο αποτελεί η αναπάντεχη άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,8% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις. Η είδηση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, αλλά και στη στερλίνα, η οποία ενισχύθηκε κατά 0,1% έναντι του δολαρίου, φθάνοντας τα 1,35 δολάρια.

Πάντως, παρά τη σημερινή πτώση, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές, λόγω της αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων και της αυξανόμενης πιθανότητας μείωσης επιτοκίων στις ΗΠΑ. Σε αυτό το περιβάλλον, μετοχές που παραμένουν υποτιμημένες ίσως προσφέρουν ευκαιρίες ανάκαμψης καθώς σταθεροποιείται το επενδυτικό κλίμα.