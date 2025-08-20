Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους νικητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης το 2025, με τη μετοχή να σημειώνει άνοδο άνω του 130% φέτος.

Καμία μετοχή δεν έχει σημειώσει τα κέρδη της Palantir το 2025. Ούτε καν η Nvidia.

Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους νικητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης το 2025, με τη μετοχή να σημειώνει άνοδο άνω του 130% φέτος, καθιστώντας την μακράν την καλύτερη απόδοση SPX του δείκτη S&P 500.

Η υψηλή τιμή συνοδεύεται από έναν εντυπωσιακό δείκτη τιμής προς κέρδη 588x, με βάση τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, ο οποίος συγκρίνεται με τον πολλαπλασιαστή κερδών 58x της ηγέτιδας στην τεχνητή νοημοσύνη, Nvidia.

Οι αισιόδοξοι επενδυτές υπερασπίστηκαν την αποτίμηση επισημαίνοντας τα αποκλειστικά κυβερνητικά συμβόλαια της Palantir και την προσφορά προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο υπάρχουν και οι επενδυτές που πιστεύουν ότι η μετοχή έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις… δυνάμεις της.

Τα πράγματα έχουν πάρει μία αρνητική τροπή τις τελευταίες ημέρες καθώς η μετοχή έχει υποχωρήσει για πέντε συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης – χθες Τρίτη έχασε πάνω από 9% στην Wall Street και σήμερα Τετάρτη υποχωρεί πάνω από 3%– διαγράφοντας συνολικά 75 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, η Citron Research δημοσίευσε μια καυστική έκθεση για την εταιρεία, λέγοντας εάν η Palantir διαπραγματευόταν σε παρόμοιες αποτιμήσεις με την κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, η μετοχή θα σημείωνε πτώση 77% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η υπόθεση της Citron βασίζεται στην πρόσφατη αποτίμηση της OpenAI στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια και τα προβλεπόμενα έσοδα ύψους 29,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026. Συγκρίνοντάς την με την πρόβλεψη της Palantir για έσοδα ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, το μοντέλο της Citron, τονίζει ότι ακόμη και με πολλαπλασιαστή κερδών 17x, το OpenAI έχει τον υψηλότερο από οποιαδήποτε μετοχή λογισμικού στον κόσμο, και αυτός ο αριθμός από μόνος του είναι ακραίος. Αυτό σημαίνει ότι στα 40 δολάρια, η μετοχή της Palantir θα ήταν ακόμα ακριβή», αναγράφει η Citron.

Η OpenAI προσφέρει ένα «αληθινό μοντέλο συνδρομής που αγαπά η Wall Street», έγραψε η Citron. «Αντίθετα, η Palantir βασίζεται σε μεγάλα, μακροπρόθεσμα κυβερνητικά συμβόλαια και ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις με ογκώδη, λιγότερο επιδεκτικά ανάπτυξης έσοδα».

Αυτή η απόκλιση υπογραμμίζει γιατί η Palantir έχει γίνει το «σημείο μηδέν» για την υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών, όπως αναφέρει το INC.

Επίσης, η Citron επισημαίνει ότι ο CEO Alex Karp πούλησε μετοχές αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία δύο χρόνια.

Αυτό, τονίζει έρχεται σε αντίθεση με ό,τι έκανε ο Έλον Μασκ από το 2012 έως το 2020 κατά τη διάρκεια της ραγδαίας ανόδου της Tesla — όχι μόνο αγόρασε επιπλέον μετοχές, αλλά διέθεσε δισεκατομμύρια από την προσωπική του περιουσία στον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Palantir είναι πιθανό απλώς να δέχεται πλήγμα από μια ώριμη συναλλαγή στην αγορά τους ΑΙ. Άλλωστε, και άλλες μετοχές σε αυτό το χώρο έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες.

Επιπλέον, το μακροοικονομικό υπόβαθρο είναι ανάμεικτο, με επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από την Fed, ιστορικό χρέος για τις ΗΠΑ, υπεραπόδοση μη αμερικανικών μετοχών, γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα και επενδυτές που αναζητούν την διαφοροποίηση.

Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει το καθοριστικό θέμα αυτής της αγοράς. Αλλά η πτώση του Palantir χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι νικητές της αγοράς πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ταιριάζουν με την αφήγηση.