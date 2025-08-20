tesla:-Αντιμέτωπη-με-ομαδική-αγωγή-οδηγών-σχετικά-με-τη-λειτουργία-του-autopilot

Η Tesla θα αντιμετωπίσει μια ομαδική αγωγή από οδηγούς της Καλιφόρνια, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Έλον Μασκ τους παραπλανούσε επί οκτώ χρόνια σχετικά με τις δυνατότητες της αυτόνομης οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας του.

Η Tesla θα αντιμετωπίσει μια ομαδική αγωγή από οδηγούς της Καλιφόρνια, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Έλον Μασκ τους παραπλανούσε επί οκτώ χρόνια σχετικά με τις δυνατότητες της αυτόνομης οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας του, αναφέρει το Reuters.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 0,8% στο άνοιγμα της Τρίτης.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ρίτα Λιν, δήλωσε ότι το συνηθισμένο ερώτημα σχετικά με το εάν η Tesla δεν διέθετε αισθητήρες για να επιτύχει αυτονομία υψηλού επιπέδου, καθώς και η αδυναμία της να «επιδείξει αυτόνομη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων με οποιοδήποτε από τα οχήματά της» δικαιολογούσε ομαδικές αγωγές από δύο ομάδες οδηγών που αγόρασαν το πακέτο τεχνολογίας Full Self-Driving, αναφέρει το Reuters.

Στην απόφασή της τη Δευτέρα, η δικαστής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δήλωσε επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι πιθανότατα είδαν τον ισχυρισμό της Tesla στην ενότητα «Αυτόματος πιλότος» του ιστότοπου της μάρκας από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2024 ότι τα οχήματά της περιείχαν υλικό για πλήρη αυτόνομη οδήγηση.

Η Tesla έκανε παρόμοιο ισχυρισμό σε μια ανάρτηση ιστολογίου, σε ένα ενημερωτικό δελτίο και σε μια τριμηνιαία ανακοίνωση κερδών, όπως και ο Musk σε μια συνέντευξη Τύπου του 2016, αναφέρει το Reuters.

«Ενώ αυτά τα κανάλια από μόνα τους μπορεί κανονικά να μην επαρκούν για να εδραιώσουν την προβολή ενός παραδοσιακού κατασκευαστή αυτοκινήτων σε ολόκληρη την κατηγορία, η ξεχωριστή διαφημιστική στρατηγική της Tesla δικαιολογεί μια απόκλιση από την τυπική προσέγγιση», έγραψε η Λιν.

Η Tesla δεν χρησιμοποιεί μαζική διαφήμιση ή ανεξάρτητους αντιπροσώπους και η Λιν είπε ότι ήταν λογικό να συμπεράνουμε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία πλήρους αυτόνομης οδήγησης επισκέφθηκαν τον ιστότοπο της Tesla για να λάβουν πληροφορίες, αναφέρει το Reuters.

Οι δικηγόροι της Tesla δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό την Τρίτη.

Οι ομαδικές αγωγές μπορούν να επιτρέψουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις με χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν οι ενάγοντες αναγκάζονταν να μηνύσουν ατομικά.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξέτασαν εάν το πλήρες λογισμικό αυτόνομης οδήγησης της Tesla είναι ασφαλές. Το λογισμικό αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του ρομποτικού ταξί της Tesla, αναφέρει το Reuters.

