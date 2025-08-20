wall-street:-Ρευστοποιήσεις-στην-τεχνολογία-με-φόντο-τα-πρακτικά-της-fed

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη (20/8), καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων λιανεμπορικών εταιρειών και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,04% στις 44.938,31 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε για τέταρτη σερί συνεδρίαση κατά 0,24% στις 6.395,78 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,67% και διαμορφώθηκε στις 21.172,85 μονάδες.

Οι επενδυτές συνέχισαν το profit taking από αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις τους και τη δύναμη του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης μακροπρόθεσμα.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι επενδυτές επιλέγουν να πάρουν τα κέρδη τους σε μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες έχουν σημειώσει απίστευτα ισχυρή πορεία, με ορισμένες να σημειώνουν άνοδο άνω του 80% από τα χαμηλά επίπεδα των αρχών Απριλίου. Ο όγκος της αγοράς είναι γενικά αρκετά περιορισμένος στα τέλη Αυγούστου, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ό,τι δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε η Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην BMO Private Wealth.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, αποκάλυψαν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες εξέφρασαν ανησυχίες τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τον πληθωρισμό, αν και η πλειονότητα εκτίμησε πως ήταν ακόμη πρόωρο να προχωρήσουν σε μείωση επιτοκίων. Στη συνεδρίαση εκείνη, η Fed διατήρησε για ακόμη μία φορά αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, με τους διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν να εκφράζουν διαφωνία.

«Οι συμμετέχοντες γενικά επισήμαναν τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής αποστολής της Επιτροπής, τονίζοντας τον ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό και τον καθοδικό κίνδυνο για την απασχόληση», σημειώνεται στα πρακτικά. Ενώ «η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκρινε ότι ο ανοδικός κίνδυνος για τον πληθωρισμό είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο κινδύνους», μερικοί θεώρησαν ότι «ο καθοδικός κίνδυνος για την απασχόληση είναι ο πιο σημαντικός κίνδυνος».

Η δημοσίευση των πρακτικών έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή (22/8), τις οποίες οι επενδυτές αναμένουν προκειμένου να αντλήσουν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούν σε σχεδόν 85% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στην προσεχή συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου.

«Εάν η γλώσσα του Πάουελ είναι πιο επιθετική, αυτό θα μπορούσε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η συνέχιση αυτών των αυξημένων επιτοκίων είναι ένα εμπόδιο για τον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο Schleif.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου και χρυσού

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, έκλεισαν την ημέρα με κέρδη 1,85% και διαμορφώθηκαν στα 67,01 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 1,27% στα 63,14 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,96% και διαμορφώθηκε στα 3,391.10 δολάρια η ουγγιά.