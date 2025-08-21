Άλμα-20ετίας-στις-δαπάνες-των-Ελλήνων-για-ταξίδια-στο-εξωτερικό

Πάνω από 2,8 δισ. ευρώ ξόδεψαν οι Έλληνες σε ταξίδια στο εξωτερικό πέρυσι, εμφανίζοντας μια αύξηση, σε σύγκριση με το 2023, κατά 15%.

Τα έξοδα των Ελλήνων εκδρομέων εκτός συνόρων εκτοξεύονται σε υψηλό τουλάχιστον 20 ετών, αλλά τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα από το 2019.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση του 2024, τα οποία αποδίδουν την αυξημένη επιθυμία των Ελλήνων για ταξίδια λόγω βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.

Ωστόσο, αν και πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της συγκεκριμένης έρευνας το 2005, ο αριθμός των αναχωρήσεων και των διανυκτερεύσεων δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό των δαπανών και μάλιστα υπολείπεται έναντι των επιπέδων προ πανδημίας.

Ειδικότερα, πέρυσι σημειώθηκαν 6,7 εκατ. αναχωρήσεις προς το εξωτερικό, αύξηση 8% από το 2023, και 34,5 εκατ. διανυκτερεύσεις, μείωση 1% από το 2023.

Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που ανέβασαν το κόστος του τουριστικού πακέτου, αλλά και στην αλλαγή των προτιμήσεων, αφού πλέον οι Έλληνες εγκαταλείπουν τους βαλκανικούς προορισμούς και στρέφονται στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, όπου η κατά κεφαλήν δαπάνη είναι σημαντικά υψηλότερη.

Με βάση τα στοιχεία των αναχωρήσεων, το 2024 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στους προορισμούς που ανέκαθεν απαιτούσαν υψηλότερα έξοδα, όπως η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ολλανδία, από 27% το 2023 σε 28% το 2024, ενώ οι αντίστοιχα δημοφιλείς προορισμοί χαμηλής τουριστικής δαπάνης της Βουλγαρίας και της Τουρκίας μειώθηκαν από 26% το 2023 σε 22% το 2024.

Τα ταξίδια προς τις χώρες της Ευρωζώνης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν σε όλα τα μεγέθη από το 2023. Ειδικότερα, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 15%, οι διανυκτερεύσεις κατά 5% και οι πληρωμές κατά 19%.

Δαπάνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη αυξήθηκε στα 420 ευρώ το 2024 από 393 ευρώ τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, ενώ ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 81 ευρώ, ετήσια αύξηση 17%, από τα 70 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, η διάρκεια παραμονής μειώθηκε από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις, είτε διότι οι Έλληνες επιλέγουν πια ακριβότερους προορισμούς είτε επειδή προτιμούν ακριβότερους τύπους ταξιδιού.

Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέγουν διακοπές παραθερισμού με υψηλότερη τουριστική δαπάνη ή τουρισμού πόλης με χαμηλότερη διάρκεια παραμονής, έναντι διακοπών σε φίλους και συγγενείς που τείνουν να έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής.

Ειδικότερα η δαπάνη για ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρωζώνης είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από ένα ταξίδι σε χώρα της Ε.Ε. εκτός της Ζώνης του Ευρώ.

Την περίοδο 2019-2024 οι αναχωρήσεις (-14,8%, από 7,8 εκατ. το 2019 σε 6,7 εκατ. το 2024) και οι διανυκτερεύσεις (-23,3%, από 44,9 εκατ. το 2019 σε 34,5 εκατ. το 2024) υπολείπονται των προ πανδημίας επιπέδων, ενώ οι πληρωμές (+2,2%, από 2,7 δισ. ευρώ το 2019 σε 2,8 δισ. ευρώ το 2024) το έχουν υπερβεί.

Επίσης, η ανάκαμψη του εξερχόμενου τουρισμού την περίοδο 2023-2024 ήταν πιο έντονη στις χώρες της Ευρωζώνης σε σύγκριση με τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της Ζώνης του Ευρώ και τις λοιπές χώρες.

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι πως παρά την αλλαγή των εκτιμήσεων οι Έλληνες εξακολουθούν να αφήνουν στο εξωτερικό 27% λιγότερα χρήματα (βάσει της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης) και ξοδεύουν 20% λιγότερες ημέρες σε σύγκριση με τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας.