Ακτή Βουλιαγμένης: Έξι σχήματα ετοιμάζουν προσφορές για το «φιλέτο» της ΕΤΑΔ – Εκτός ο Ρέστης

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προκοπίου, Κόκκαλης, ΤΕΜΕΣ, REDS-ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Μελισανίδης, CVC, Σ. Φάις, Βλ. Γεωργάτος, Margi περνάνε στη β’ φάση, απορρίφθηκε εταιρία συμφερόντων Ρέστη. Φθινόπωρο οι προσφορές, έως τέλος 2025 ο επενδυτές αξιοποίησης των 72,5 στρεμμάτων. Το θέμα του ΣτΕ.

Σε επόμενο στάδιο, επί της ουσίας «στον δρόμο» προς την υποβολή τελικών προσφορών, με τη συμμετοχή 6 εκ των 7 αρχικώς ενδιαφερόμενων κοινοπραξιών και ομίλων, περνάει πλέον ο διαγωνισμός που προωθεί η ΕΤΑΔ για την 20ετή, με δικαίωμα 10ετούς παράτασης, εκμίσθωση του παραθαλάσσιου «φιλέτου» που έχει υπό την κυριότητά της στα νότια προάστια, και ειδικότερα στη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για έκταση εμβαδού άνω των 72,5 χιλ. τ.μ. συνολικά (σχεδόν 15 στρέμματα αιγιαλός) της γνωστής «Ακτής Βουλιαγμένης», για την εκμετάλλευση της οποίας «τρέχει» από τον Φεβρουάριο σχετικός διαγωνισμός.

Στη διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζουν ο Γ. Προκοπίου, σε συνεργασία με τους επίσης ισχυρούς Κωνσταντακόπουλο (ΤΕΜΕΣ) και Σ. Κόκκαλη, η REDS (όμιλος Ελλάκτωρ) σε συνεργασία με τον Δ. Μελισσανίδη, ο Βλ. Γεωργάτος της «Γρηγόρης», η οικογένεια Αγιοστρατίτη με το «Margi», ο Σάμι Φάις (πρόσφατα εισήλθε και στο ΧΑ), και βέβαια, το μεγάλο αμερικανικό fund CVC, μέσω των εγχώριων συμμετοχών του (Goodys, Everest). Από τη διαδικασία φέρεται να μένει εκτός εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

Ήδη, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης, από την ΕΤΑΔ με τον έλεγχο των φακέλων και των δικαιολογητικών. Υπενθυμίζεται ότι το παρών είχαν δώσει 7 ισχυρά επενδυτικά σχήματα. Όπως όμως αναφέραμε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 7 υποψήφια επενδυτικά σχήματα στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού περνούν τα 6, καθώς απορρίφθηκε ο φάκελος της Montekavo Real Estate Α.Ε., που συνδέεται με τον όμιλο Ρέστη, καθώς δεν πληρούσε το σύνολο των όρων του διαγωνισμού λόγω ελλείψεων στον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία ζητήθηκαν από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Κατά συνέπεια, αν και η πλευρά Ρέστη θεωρητικά έχει το περιθώριο ολίγων ημερών για να υποβάλει σχετική ένσταση επί της απόφασης απόρριψής της, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι περνούν στην φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Το timing των προσφορών και το ΣτΕ

Πρόθεση της ΕΤΑΔ, όπως τουλάχιστον αναφέρουν πλευρές της αγοράς που εμπλέκονται με τη διαγωνιστική διαδικασία, είναι να εκκινήσει η β’ φάση άμεσα, εντός Σεπτεμβρίου, να δοθούν προσφορές το φθινόπωρο ώστε ιδανικά να «κλείσει» ο νέος επενδυτής μέσα στο 2025. Βέβαια, τα χρονοδιαγράμματα πάντα είναι σχετικά σε τέτοιους διαγωνισμούς, ενώ θυμίζουμε ότι εκκρεμεί και προσφυγή στο ΣτΕ (π.χ. από σύλλογο χειμερινών κολυμβητών). Η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου του 2025 αλλά από την ΕΤΑΔ πρόσφατα έδειχναν αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης.

Να σημειωθεί ότι στη Β φάση του διαγωνισμού η ΕΤΑΔ θα επιδιώξει να διατηρήσει την δυνατότητα ευρείας πρόσβασης στην παραλία με χρέωση που θα επιτρέπει να παραμείνει προσιτή η πλαζ στους Αθηναίους, σε επίπεδα αντίστοιχα με τα σημερινά.

Οι διεκδικητές και το asset

Κατά συνέπεια, και αν δεν αλλάξει κάτι με τη συμμετοχή του Β. Ρέστη, τα 6 σχήματα που θα διεκδικήσουν την εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης στην επόμενη φάση, η οποία αναμένεται να εκκινήσει επίσημα μέσα στον Σεπτέμβριο, είναι τα εξής (με τη σειρά που είχαν γίνει γνωστά από την ΕΤΑΔ τον Μάιο):

AIR CANTEEN A.E., θυγατρική του Ομίλου Γρηγόρης, συμφερόντων του επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτου.

Athens Beach Club, η κοινή εταιρεία των ομίλων Κωνσταντακόπουλου, Προκοπίου και Κόκκαλη.

THE MARGI A.E., συμφερόντων της οικογένειας Αγιοστρατίτη.

Η κοινοπραξία της EVERGOOD Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων, που σχετίζεται με τη Vivartia του Ομίλου CVC, με τη Γευσήνους Α.Ε.Β.Ε., εταιρεία του επιχειρηματία Μανώλη Βαβουράκη.

H κοινοπραξία REDS Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ακινήτων και Υπηρεσιών (Όμιλος Ελλάκτωρ) και Αποθήκες Αιγαίου Α.Ε. (Όμιλος Μελισσανίδη), υπό τον διακριτικό τίτλο «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης».

ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., συμφερόντων των Σάμι και Λούσι Φάις.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η περαιτέρω ουσιαστική και ποιοτική αξιοποίηση του ακινήτου, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα το αναβαθμίσουν και θα το καταστήσουν έναν πόλο υποδειγματικής «πράσινης» και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διεθνούς βεληνεκούς, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάπτυξη αυτή και οι όροι χρήσης που προβλέπονται στον διαγωνισμό αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΕΤΑΔ με τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και τους εμπλεκόμενους εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική ενσωμάτωση της νέας επένδυσης στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, εναρμονισμένη με τις βασικές χρήσεις της περιοχής.

Οι όροι

Όπως αναφέρονταν σε παράρτημα της προκήρυξης, αναφορικά με όρους σύμβασης μίσθωσης, γίνεται λόγος για πιστή τήρηση όλων των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ωραρίου κοινής ησυχίας, η μουσική να μην υπερβαίνει τα 65db.

Από τη δύση του ήλιου μέχρι το πέρας του ωραρίου απαγορεύεται η χρήση μουσικής στους εξωτερικούς χώρους, υπάρχει υποχρέωση τοποθέτησης και εγκατάστασης ειδικών φίλτρων ενεργού άνθρακα, απαγορεύεται η κοπή δέντρων σε όλο το ακίνητο χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ψηλών πυλώνων φωτισμού με προβολείς σε οποιονδήποτε χώρο (αθλητικό ή μη), ενώ στους χώρους του πάρκινγκ και στους πεζοδρόμους, να επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτισμού χαμηλού ύψους, με μέγιστο ύψος 4 μέτρα στην κορυφή του πυλώνα, προς αποφυγή φωτορύπανσης. Να σημειωθεί ότι δεν θα επιτρέπονται κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, κέντρα ζωντανής μουσικής, υπαίθριος κινηματογράφος και υπαίθριο θέατρο.