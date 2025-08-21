Ανακοπή-υπέστη-ο-γραμματέας-της-ΚΟ-της-ΝΔ-Απόστολος-Βεσυρόπουλος

Ανακοπή υπέστη ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

- sofokleous10.gr

