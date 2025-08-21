Βoeing:-Σε-συζητήσεις-με-την-Κίνα-για-την-πώληση-έως-και-500-αεροσκαφών

Άνοδο μέχρι 2% έφτασε να σημειώνει η μετοχή της Boeing προσυνεδριακά μετά την είδηση πως η εταιρεία αεροναυπηγικής βρίσκεται σε συνομιλίες με την Κίνα για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών, όπως αναφέρει το - επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα

Η πιθανή παραγγελία θα είναι η πρώτη μεγάλη αγορά αεροσκαφών Boeing από την Κίνα από την εποχή της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα και την προηγούμενη θητεία του.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες, όπως τα μοντέλα, τους τύπους και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η παραγγελία θα μπορούσε να αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στο Reuters.

Μια τόσο μεγάλη συμφωνία θα αποτελούσε μια σημαντική εξέλιξη για την Boeing στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπλοίας στον κόσμο, όπου οι παραγγελίες έχουν σταματήσει εν μέσω εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Θα βοηθούσε επίσης την Boeing να μειώσει το χάσμα με την ανταγωνίστρια Airbus, η οποία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην Κίνα τα τελευταία χρόνια.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να συμβουλεύονται τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες τους σχετικά με τις απαιτήσεις τους για αεροσκάφη Boeing, ανέφερε το δημοσίευμα.

Ολοένα και περισσότερες αναφορές στις αγορές αεροσκαφών έχουν πραγματοποιηθεί στις διπλωματικές επισκέψεις του Τραμπ φέτος.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή νωρίτερα φέτος, η Boeing εξασφάλισε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγγελίες της, με την Qatar Airways να συμφωνεί να αγοράσει 160 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης για 50 ακόμη, μαζί με κινητήρες GE Aerospace, σε ένα πακέτο αξίας περίπου 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη Σαουδική Αραβία, η κρατική εταιρεία AviLease έδωσε παραγγελία για 20 αεροσκάφη Boeing 737 MAX, με δικαιώματα προαίρεσης για 10 ακόμη.