Γ.-Φραγγίδης:-Εκκωφαντική-κατάρρευση-του-αφηγήματος-της-κυβέρνησης-για-την-Υγεία,-από-τη-eurostat

Για «εκκωφαντική κατάρρευση του αφηγήματος της κυβέρνησης για την Υγεία, από τη Eurostat», κάνει λόγο ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Φραγγίδης.

Ειδικότερα αναφέρει σε δήλωση του ότι:

«- Το 21,9 % των πολιτών άνω των 16 ετών στη χώρα μας, δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική εξέταση ή θεραπεία, γεγονός που οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, μεγάλες λίστες αναμονής και απόσταση, από τους παρόχους υγείας, το 2024.

– Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, με τη χώρα μας να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ιατρικών αναγκών -αυξημένο μάλιστα σε σχέση με το 2023- ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο 3,6% και της Κύπρου στο 0,1%.».

Ο κ. Φραγγίδης τονίζει ότι «πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να μπει φραγμός στις τεράστιες ανισότητες που βιώνουν οι πολίτες καθημερινά με τη μερική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, τη συστηματική υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εκρηκτική άνοδο των ιδιωτικών δαπανών υγείας, καθώς και τις τραγικές ελλείψεις σε περιφέρεια, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας».

Σχολιάζει δε ότι «είναι αναγκαίο ο κ. Μητσοτάκης να αφήσει τις αναρτήσεις μιας εικονικής πραγματικότητας και ο κ. Γεωργιάδης το ναπολεόντειο ύφος και να ασχοληθούν σοβαρά με τα μεγάλα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας, που καθημερινά αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης».

