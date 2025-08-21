Δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο:-Οι-τράπεζες-προετοιμάστηκαν-και-αναμένουν-τη-ρύθμιση

Πρόσθετες προβλέψεις έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες κατά το δεύτερο τρίμηνο για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προετοιμάζοντας περαιτέρω το έδαφος για την ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση.

Θα πατήσουν το κουμπί οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου για κούρεμα οφειλής;

Η Πειραιώς πήρε πρόσθετη πρόβλεψη 45 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, κατέχοντας λιγότερο από 500 εκατ. ευρώ σε δάνεια τέτοιου τύπου που εντάσσονται στην περίμετρο της ρύθμισης. Η Alpha από τη μεριά της ενίσχυσε ελαφρώς τις προβλέψεις της στα 10 εκατ. ευρώ, έχοντας πάρει ήδη 4 εκατ. και ακόμη 6 εκατ. πρόβλεψη στο δεύτερο τρίμηνο. Η Alpha κατέχει ελάχιστα δάνεια σε ελβετικό που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και υπολογίζονται στα 91 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, η Eurobank κατείχε συνολικά σχεδόν 1,6 δισ. ευρώ δάνεια σε ελβετικό (στην περίμετρο θα εντάσσονται λιγότερα) έχοντας λάβει πρόβλεψη περίπου 300 εκατ. ευρώ, στα οποία εντάσσονται και δάνεια step up σε ελβετικό φράγκο. Από την άλλη, η Εθνική κατείχε στα τέλη χρήσης 2024 δάνεια σε ελβετικό ύψους 183 εκατ. ευρώ, ενώ λιγότερο θα εντάσσονται στην πλατφόρμα ρύθμισης. Συνεπώς, δεν υπήρξε ανάγκη πρόσθετων προβλέψεων, με την τράπεζα να μην κατέχει επίσης υψηλό όγκο δανείων step up.

Τα δάνεια σε ελβετικό που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, υπολογίζονται στα 2,463 δισ. ευρώ. Πρόκειται για στεγαστικά και δάνεια επαγγελματικής στέγης αρχικώς κυμαινόμενου επιτοκίου, πέριξ του 2,5% – κάποια εξ αυτών που ρυθμίστηκαν πέρασαν σε σταθερό – που δόθηκαν την τριετία 2006 – 2009, με αιχμή το 2007, σε μια ισοτιμία 1,67. Επιπλέον, περί τα 1,5 δισ. ευρώ έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν περάσει στα χέρια των servicers – funds. Αξίζει να σημειωθεί πως όσα δάνεια πωλήθηκαν σε funds ήταν ήδη «κόκκινα» ή όδευαν προς τα εκεί, οπότε οι τράπεζες έχουν ήδη διώξει αυτά που ήταν υψηλότερου ρίσκου και πιο ακριβά από πλευράς προβλέψεων.

Όπως έχει αναφέρει το -, η «φόρμουλα» που προωθείται βασίζεται σε κλιμακωτή ρύθμιση τεσσάρων επιπέδων, με εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια ακίνητης περιουσίας, μέσω της μετατροπής της ισοτιμίας κατά 10% – 25% (διαφοροποίηση ανά κλίμακα κατά 5%) και του επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό, στη ζώνη του 2,9% – 2,3% (διαφοροποίηση ανά κλίμακα κατά 20 μονάδες βάσης), αντίστοιχα.

Δεν βλέπουν «φως στο τούνελ» οι δανειολήπτες…

Το παραπάνω μοντέλο ρύθμισης δεν αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη απήχηση, σύμφωνα με τα όσα έχει υποστηρίξει η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου στο -. Και αυτό διότι οι δανειολήπτες που θα αποδεχτούν την πρόταση, συναινούν σε απώλεια ένδικων μέσων καθώς συνυπογράφουν το οριστικό κλείσιμο του «φακέλου» τους.

Από τη μία, η παραπάνω εξέλιξη δύναται να περιορίσει σημαντικά τον άμεσο αντίκτυπο για τις τράπεζες. Από την άλλη και σε δεύτερο χρόνο, για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, είτε μέσω εξωδικαστικού, είτε μέσω διμερούς ρύθμισης με τράπεζες – funds, τους δίνεται η δυνατότητα να στραφούν κατά της τράπεζας, ακόμη και μετά το πέρας της αποπληρωμής του δανείου (εντός ενός εύλογου χρονικού ορίζοντα.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου απαιτεί την κατάργηση της ρήτρας καταχρηστικότητας σε ελβετικό φράγκο και την επαναφορά όλων των δανείων στην ισοτιμία εκταμίευσης (δηλαδή πέριξ του 1,6 – 1,65). Άλλωστε, η διολίσθηση του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος (από το 1,65 περίπου, στο 1,2, αρχικώς και κοντά στο 0,94 πλέον), συνδυαστικά με την ωρίμανση των δανείων, που χορηγήθηκαν την περίοδο 2006-09, έχει οδηγήσει στο να επωμιστούν ένα βάρος ισοτιμίας στο κεφάλαιο, της τάξεως του 70% περίπου.