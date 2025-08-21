ΕΕ-και-ΗΠΑ-συμφώνησαν-σε-ένα-«δίκαιο,-ισορροπημένο-και-αμοιβαία-ωφέλιμο-εμπόριο»

4. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευτούν κανόνες προέλευσης που θα διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της Συμφωνίας Αμοιβαίου Εμπορίου θα αποδίδουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη διασφάλιση ασφαλούς, αξιόπιστου και διαφοροποιημένου ενεργειακού εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης μη δασμολογικών φραγμών που ενδέχεται να περιορίζουν το διμερές ενεργειακό εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, με αναμενόμενη αξία 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα κέντρα υπολογιστών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει περαιτέρω να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υιοθέτηση και τη διατήρηση απαιτήσεων ασφάλειας τεχνολογίας σύμφωνα με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την αποφυγή διαρροής τεχνολογίας σε προορισμούς που προκαλούν ανησυχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν τέτοιες εξαγωγές μόλις τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω απαιτήσεις.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζονται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις στον κόσμο, η οποία υποστηρίζεται από αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, και σκοπεύουν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις αμοιβαίες επενδύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028. Αυτή η επένδυση αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διατλαντική εταιρική σχέση και την αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών ως του πιο ασφαλούς και καινοτόμου προορισμού για ξένες επενδύσεις.

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζει μια κοινή στρατηγική προτεραιότητα για την εμβάθυνση της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι εξοπλισμένοι με τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες διαθέσιμες αμυντικές τεχνολογίες.

8. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη μείωση ή την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύουν να αποδεχτούν και να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση στα πρότυπα η μία της άλλης. Η συνεργασία στα πρότυπα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διατλαντικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τεχνική συνεργασία μεταξύ οργανισμών ανάπτυξης προτύπων με έδρα την ΕΕ και τις ΗΠΑ, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξη προτύπων για τη διατλαντική αγορά σε βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να διευκολύνουν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης ώστε να καλύψουν πρόσθετους βιομηχανικούς τομείς.

9. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας για την επίλυση μακροχρόνιων ανησυχιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν το εμπόριο τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των απαιτήσεων για τα υγειονομικά πιστοποιητικά για το χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

10. Αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή των σχετικών προϊόντων εντός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών ενέχει αμελητέο κίνδυνο για την παγκόσμια αποψίλωση των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να εργαστεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Αμερικανών παραγωγών και εξαγωγέων σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών, με σκοπό την αποφυγή αδικαιολόγητων επιπτώσεων στο εμπόριο ΗΠΑ-ΕΕ.

11. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τη μεταχείριση των αμερικανικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα (CBAM), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από την πρόσφατα συμφωνηθείσα αύξηση της εξαίρεσης de minimis, δεσμεύεται να εργαστεί για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας στην εφαρμογή του CBAM.

12. Η ΕΕ δεσμεύεται να κάνει προσπάθειες ώστε διασφαλίσει ότι η Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD) και η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) δεν θα παρουσιάσει εμπόδιο στο διατλαντικό εμπόριο. Στο πλαίσιο της Οδηγίας CSDDD αυτό περιλαμβάνει προσπάθειες για μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, καθώς και την εφαρμογή αλλαγών στην απαίτηση για εναρμονισμένο καθεστώς αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις αποτυχίας δέουσας επιμέλειας και στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κλιματική μετάβαση.

13. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικοί φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορούν να οριστούν ως Κοινοποιημένοι Οργανισμοί, σύμφωνα με το Κλαδικό Παράρτημα για τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών (1998), ώστε να εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με όλες τις βασικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, στην Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να διαπραγματευτούν μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για την κυβερνοασφάλεια.

14. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να ενδυναμώσουν την συνεργασία και τις ενέργειές του σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και άλλων παρόμοιων πόρων από τρίτες χώρες.

15. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να συζητήσουν δεσμεύσεις υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικού χαρακτήρα.

16. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού ώστε να διασφαλίσουν ισχυρή προστασία και διεθνή αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της καταναγκαστικής εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

17. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα υιοθετήσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν θα επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ σκοπεύουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το πολυμερές moratorium για τους τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να επιδιώξουν την υιοθέτηση μόνιμης πολυμερούς δέσμευσης.

18. Η ΕΕ προτίθεται να διαβουλευθεί με τις ΗΠΑ και τους αμερικανούς εμπόρους σχετικά με την ψηφιοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας για τη Μεταρρύθμιση των Τελωνείων της ΕΕ.

19. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συμφωνούν να ενδυναμώσουν την ευθυγράμμιση στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την καινοτομία, λαμβάνοντας συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μη-αγοραίων πρακτικών από τρίτα μέρη καθώς και την συνεργασία σε θέματα ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων επενδύσεων, εξαγωγικών ελέγχων και καταστρατήγησης δασμών. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση μη αγοραίων πρακτικών, αθέμιτου ανταγωνισμού και έλλειψης αμοιβαιότητας στις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με τρίτες χώρες. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα συνεργαστούν για την περαιτέρω εφαρμογή μέτρων.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους, θα καταγράψουν άμεσα τη Συμφωνία για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο, ώστε να εφαρμόσουν το παρόν Πλαίσιο Συμφωνίας.